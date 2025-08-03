Лукашенко поздравил ветеранов и сотрудников БЖД с профессиональным праздником

Важнейшее звено в транспортной системе страны и лидер национальной системы перевозок. Белорусская железная дорога – это 5,5 тысяч километров путей, более 200 станций и 60 тысяч работников. Сегодня, 3 августа, люди, которые связали свою судьбу со стальной магистралью, отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудников и ветеранов поздравил глава государства, напомнив, что славные трудовые традиции белорусских железнодорожников были заложены с открытием первого на территории страны участка Поречье – Гродно.