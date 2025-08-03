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Лукашенко поздравил ветеранов и сотрудников БЖД с профессиональным праздником

03 августа 2025 07:31
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Важнейшее звено в транспортной системе страны и лидер национальной системы перевозок. Белорусская железная дорога – это 5,5 тысяч километров путей, более 200 станций и 60 тысяч работников. Сегодня, 3 августа, люди, которые связали свою судьбу со стальной магистралью, отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудников и ветеранов поздравил глава государства, напомнив, что славные трудовые традиции белорусских железнодорожников были заложены с открытием первого на территории страны участка Поречье – Гродно.

Лукашенко поздравил ветеранов и сотрудников БЖД с профессиональным праздником-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ежегодно вы перевозите более 60 миллионов пассажиров и свыше 100 миллионов тонн различных грузов. Все, кто пользуется услугами Белорусской железной дороги, абсолютно уверены в вашей надежности и пунктуальности. Уверен, совершенствование управления перевозками, развитие инфраструктуры и технологий, наращивание потенциала экспортных транспортных коридоров позволят вам и далее укреплять свои позиции, продолжать поступательное движение вперед.

# Александр Лукашенко # Белорусская железная дорога

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