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«Молоко потечёт – значит, молочай, а не груздь». Главные отличия съедобных грибов от ядовитых

10 сентября 2021 16:03
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Грибной сезон в разгаре, поэтому самое время подумать, как оставить лесное послевкусие и замариновать осень в баночках.

«Молоко потечёт – значит, молочай, а не груздь». Главные отличия съедобных грибов от ядовитых-1

Дожди прошли на славу, урожай радует. И если нет возможности провести выходной в бору, покупайте дары исключительно на рынках и в магазинах, где они проходят контроль. Валентина Михайловна привезла лукошки из Осиповичей. Опытный грибник знает толк в тихой охоте. Лисичка ярко-оранжевая и тонкая – значит, ложная.

«Молоко потечёт – значит, молочай, а не груздь». Главные отличия съедобных грибов от ядовитых-4

Валентина Никитина, продавец:
Это белый гриб. Во-первых, он должен быть чистый. По вашему требованию грибник должен разрезать, чтобы они были чистые, без червячков. Еще есть боровики, в дубине растут, поддубники. Он похож. Обычно путают с сатанинским грибом. Когда вы покупаете грузди белые, очень похож молочай. Нужно взять ножик и разрезать, когда молоко потечет значит молочай, а не груздь. 33 вида сыроежек, но есть одна жгучая, которой и травятся. Желательно даже в школе про грибы разъяснять.

«Хорошо добавлять в омлеты, картофельное пюре». Простые рецепты заготовки грибов – подробности далее.

# Грибы # общество # Валентина Никитина # Анастасия Макеева # Фотофакт

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