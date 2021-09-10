«Молоко потечёт – значит, молочай, а не груздь». Главные отличия съедобных грибов от ядовитых

Дожди прошли на славу, урожай радует. И если нет возможности провести выходной в бору, покупайте дары исключительно на рынках и в магазинах, где они проходят контроль. Валентина Михайловна привезла лукошки из Осиповичей. Опытный грибник знает толк в тихой охоте. Лисичка ярко-оранжевая и тонкая – значит, ложная.

Валентина Никитина, продавец:

Это белый гриб. Во-первых, он должен быть чистый. По вашему требованию грибник должен разрезать, чтобы они были чистые, без червячков. Еще есть боровики, в дубине растут, поддубники. Он похож. Обычно путают с сатанинским грибом. Когда вы покупаете грузди белые, очень похож молочай. Нужно взять ножик и разрезать, когда молоко потечет – значит молочай, а не груздь. 33 вида сыроежек, но есть одна жгучая, которой и травятся. Желательно даже в школе про грибы разъяснять.