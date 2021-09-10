Почему дружба Беларуси и России вызывает такое негодование Запада и где искать подвох? Мнение Юлии Артюх

Новости Беларуси. Женский взгляд на реакцию Запада относительно нашего союза с Россией. Почему дружба двух стран вызывает такое негодование коллективного Запада и где искать подвох? В программе Новости «24 часа» на СТВ Юлия Артюх и рубрика «Негладко».

Юлия Артюх, СТВ:

Для тех белорусов, кто еще питает иллюзии по поводу светлоликих Европы и Америки. Попробуйте все-таки адекватно поразмыслить. Вторжение грязными щупальцами ЕС и США еще ни в одной стране мира не принесли народу счастья. Ни тем, кто поддерживал их, ни тем, кто был против. На войне умирают и те, и другие. И каких усилий стоило нашему Президенту выстоять и сохранить мир в стране, знает, наверное, только Господь. Подтверждений этому немало. Стоит только протереть стекла в розовых очках. А лучше и вовсе выкинуть их на свалку. Посмотрите на Ирак, Иран, Сирию, Афганистан, ЦАР и Украину. Ползучий змей залез своими демократическими ценностями глубоко в эти страны. И что? Там идут боевые действия годами, десятилетиями. На нас напирают из-за проведения совместных военных учений с Россией, пытаются дискредитировать армию, чтобы у нас не стало защиты. Идет активная оппозиционная пропаганда, что армия в Беларуси в принципе не нужна. Обвиняют в союзе с Россией. А Европейский союз – это что? Не объединение государств? Не говорю независимых, они там все на коротком поводке у США. Но мы туда не пошли, и на нас покатил шквал критики. Да, нам ближе была и будет Россия, но это не значит, что в союзе с ней мы отдаем свой суверенитет и независимость.

Одна отличительная, но очень говорящая особенность учений союзных и НАТО. Мы учимся оборонять, защищать свое, а они атаковать и захватывать! «У нас есть армия, у нас есть совместная группировка на западном направлении, и ее надо учить, ее надо обучать военному ремеслу. Мы ничего исключительного не делаем, чего не делают наши соперники и противники», – откровенно всему миру сказал наш Президент. Ведь так и есть. Если мы допустим раздрай в обществе, и в том числе с Россией, не будет ни оппозиции, ни так называемых красно-зеленых. Будут кровь, боль, страдание и земля, покрытая трупами. Это будущее видят противники Лукашенко. И никакое другое. Не прилетит волшебник на радужном вертолете с мешками денег для народа. Не верьте сказкам. Поэтому и союз Беларуси и России как кость в горле у коллективного Запада. По одному, как известно, уничтожать проще. В сложное время белорусам необходимо объединяться между собой и не только. У нас сильная генетическая память: помним, кто друг, а кто враг. Политические действия и дипломатия подразумевают собой мирное решение возникающих проблемных вопросов. Но как это работает, забыли, похоже, многие так называемые политики ЕС и США. Открытую конфронтацию и геноцид белорусского народа дипломатией не назовешь, даже с натяжкой. Для адекватных белорусов и так все понятно, жаль, что прописные истины приходится периодически разжевывать желторотому змагарскому сообществу. Но мы не гордые – повторим, напомним.