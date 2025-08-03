В Великобритании прошла очередная акция против мигрантов

Британию продолжают сотрясать антимиграционные протесты. С каждым днем они охватывают новые города. Так, очередная массовая акция прошла в Лондоне. Тысячи людей собрались возле центра приема беженцев, чтобы потребовать депортации всех просителей убежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным властей, пикет был организован правыми группировками. Однако к нему стали присоединяться сотни британцев, которые разделяют их идеи. Полиция не вмешивалась в происходящее, пока к месту проведения митинга не подошла колонна демонстрантов, поддерживающая мигрантов. Они несли плакаты с требованием к властям остановить движение крайне правых. Между двумя лагерями возникла перепалка, которая переросла в столкновения.

Полиции пришлось применить силу, чтобы навести порядок. Сообщается как минимум о девяти задержанных. Кроме Лондона, антимигрансткие демонстрации также прошли в Манчестере и Ньюкасле.