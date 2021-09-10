И в феврале, и в июле. Как выбирали дату, в которую проводится День города в Минске

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Что вообще связано с историей Дня города? В том числе в религии.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук:

День города или День небесного покровителя города – это традиционный праздник во многих странах мира. Как правило, он отмечается с размахом: карнавальными шествиями, фейерверками, концертами. Что касается Минска, получилось так, что Днем города в Минске изначально оказался день 6 февраля – День памяти святого великомученика Фелициана. Минский воевода Завиша в начале XVIII века привез из поездки в Италию частицу мощей этого великомученика. И в 1722 году на Соборной площади была выстроена часовня памяти святого Фелициана. И с тех пор этот святой, который почитался одинаково и православными, и католиками, и униатами стал своего рода и вторым небесным покровителем Минска и святым, который объединяет. Поскольку в День памяти святого Фелициана проводились и торжественные богослужения, и крестные ходы, и кирмаш, и выступления артистов на кирмаше, и в конце концов все завершалось грандиозным фейерверком. В последний раз День святого Фелициана отметили в Минске в феврале 1920 года во время польской оккупации. Пять сцен у Дворца спорта и 130 мероприятий по всему Минску. Чем День города 2021 будет отличаться от прошлых, читайте здесь.