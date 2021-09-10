И в феврале, и в июле. Как выбирали дату, в которую проводится День города в Минске

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Что вообще связано с историей Дня города? В том числе в религии.
Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук:
День города или День небесного покровителя города – это традиционный праздник во многих странах мира. Как правило, он отмечается с размахом: карнавальными шествиями, фейерверками, концертами.
Что касается Минска, получилось так, что Днем города в Минске изначально оказался день 6 февраля – День памяти святого великомученика Фелициана. Минский воевода Завиша в начале XVIII века привез из поездки в Италию частицу мощей этого великомученика. И в 1722 году на Соборной площади была выстроена часовня памяти святого Фелициана. И с тех пор этот святой, который почитался одинаково и православными, и католиками, и униатами стал своего рода и вторым небесным покровителем Минска и святым, который объединяет. Поскольку в День памяти святого Фелициана проводились и торжественные богослужения, и крестные ходы, и кирмаш, и выступления артистов на кирмаше, и в конце концов все завершалось грандиозным фейерверком. В последний раз День святого Фелициана отметили в Минске в феврале 1920 года во время польской оккупации.
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После этого традиция праздновать День города ушла как-то в никуда. В Советском Союзе такой традиции долгое время не было, и только в 1947 году, когда отмечали 800-летие Москвы, в Москве впервые вспомнили о том, что пора уже. В принципе, московские празднования 1947 года и задали стандарт: и торжественные шествия, и чествование знатных людей города, и фейерверк, и концерты.
В общем, в Минске впервые День города после большого перерыва отпраздновали 3 марта 1967 года. Это был день 900-летия города. После этого опять забыли. И только в 80-е годы, во второй половине 80-х годов, традиция праздновать День города как самостоятельный праздник родилась вновь. Возродилась. До этого, в 70-е – первой половине 80-х годов неофициальным Днем города было 3 июля, День освобождения. Ну, дело в том, что это же был и день освобождения Беларуси.
Екатерина Забенько:
Кстати, почему решили развести эти два праздника?
Сергей Третьяк:
Решили развести, потому что день общереспубликанский и день общегородской не должны были совпадать.