Как оставить следы и организовать ночлег? В МЧС рассказали, что делать, если заблудились в лесу

Сезон «тихой» охоты в разгаре. А пока любители ягод и грибов бороздят просторы белорусских лесов, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям напоминают: к походу в лес ни в коем случае нельзя относиться легкомысленно.

Диана Железняк, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Обязательно хорошо подготовьтесь. Выберите плотную, непромокаемую одежду. Желательно один элемент предусмотреть ярким, он поможет вас найти, если вы все-таки потеряетесь. С собой необходимо иметь небольшой запас воды, еды, медикаменты, если вы употребляете их постоянно, а также спички.

Не забудьте перед походом в лес сообщить родным и близким, куда вы собираетесь, когда планируете вернуться и с какой стороны будете заходить в лес. Диана Железняк:

Только с начала 2021 года спасатели Минской области 57 раз участвовали в поисковых операциях. В рамках этих операций были найдены 67 человек, 9 из которых – дети. Спасатели напоминают, что ни в коем случае нельзя выдвигаться в лес, если вы себя плохо чувствуете либо погодные условия не позволяют этой прогулке быть благоприятной.

Что делать, если беды миновать не удалось и вы все-таки потерялись? Запоминайте следующие правила. Диана Железняк:

Если вы все-таки потерялись в лесу, не паникуйте. Осмотритесь, возможно, то, что еще минуту назад казалось незнакомым, вы узнаете и сможете сориентироваться. Но если вы все-таки не знаете, как выходить из леса, посмотрите по сторонам: вам помогут естественные ориентиры, ими могут служить тропы, дороги, река, крупный ручей. Идите вдоль них, и они обязательно приведут вас к людям.

Среди искусственных ориентиров подсказкой могут служить линии электропередач. Если следовать вдоль них, можно прийти к населенному пункту. Диана Железняк:

Прислушайтесь к звукам. Шум трактора можно услышать на расстоянии 3-4 километров, лай собаки – 2-3 километров, а движущийся поезд можно услышать с 10 километров. В любом случае у вас с собой должен быть мобильный телефон. Спасатели обращают на это внимание. Позвоните им и сориентируйте, когда и с какой стороны вы заходили в лес. Также спасатели смогут помочь отправить вам свою геолокацию, если это позволяет ваш мобильный телефон. Если вы следуете по лесу, оставляйте за собой знаки, которые подскажут, что вы были здесь: обломанные ветки, кусочки ткани.