Около 30 фур продукции! Дни Беларуси в Хабаровске – какие товары появятся на полках россиян?

В Хабаровском крае впервые прошли дни Беларуси. На Дальний Восток прибыл внушительный десант из 30 фур, под завязку загруженных белорусской продукцией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. От сыра и хлеба до трикотажа и тракторов – всем, чем богаты, как говорится, готовы поделиться и с партнерами. Добирались наши грузы до точки назначения больше недели. Но это того стоило. Как признавался журналистам губернатор Хабаровского края, весь груз останется на Дальнем Востоке. Все разошлось просто на ура.

Стоит отметить, что Беларусь давно присматривается к этому региону. А тон и темп взаимодействию задает наш Президент. Прошлой весной Александр Лукашенко посетил Приморье. Встречался с губернатором Кожемяко, был во Владивостоке и на острове Русский. А по итогам визита сказал, что теперь мечтает побывать на Сахалине. Что ж, мечтам свойственно сбываться. А, может, это задаст вектор для дальнейшего экономического освоения Дальнего Востока. Но пока о сближении с Хабаровском, где в эти дни работает наша съемочная группа. Из города на Амуре репортаж Конастантина Герцева.

У нас в Беларуси так не принято!

– Точно?

– Конечно. На реплику губернатора о недобросовестной работе некоторых дилеров ответил белорусский журналист. Хабаровск – край приграничный, а значит желающих наживаться здесь всегда было предостаточно, но это точно не наш случай. Белорусская ярмарка в городе на Амуре – большой шоурум под открытым небом, где представили наиболее подходящие для дальневосточных широт образцы отечественного машиностроения, а также продуктов питания и легпрома. Контрольную закупку на правах хозяина провел лично Михаил Дегтярев.

На площадке один из двух недавно прибывших в Хабаровск троллейбусов с автономным ходом. Местные пассажиры с минской новинкой знакомы еще с прошлого года, и, как видите, отзывы благоволят продолжению сотрудничества. На подходе еще пять таких же единиц, ожидают и партию дебютных белорусских трамваев.

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края России:

Я вам выражаю благодарность. Мы с мэром их испытывали, очень много обращений. Молодцы. Хорошая машина. Подробности. Дальше палитра только ярче. Легендарные белорусские самосвалы, тракторы и комбайны. У каждого из дилеров свой контраргумент. К примеру, МТЗ с точки зрения качества и функционала китайским аналогам не уступает, при всем этом дешевле на 1 миллион российских рублей.

Михаил Дегтярев:

Магнитола-то с USB. Любимую флешку – и поехал. Великолепный трактор!

– Лучшая техника в мире!

– Да.

Китайцы в Хабаровске не конкуренты и для гомельских комбайнов. За прошлый год на Дальний Восток их поставили порядка 50 единиц, прирост более чем вдвое. Но почему? Во-первых, мы единственные, кто может предложить полноприводную машину для здешних водянистых почв, а во-вторых, система обмолота, принятая на постсоветском пространстве, для азиатских машин пока непостижима.

Константин Герцев, корреспондент:

Вопрос продовольственной безопасности для Хабаровского края всегда был и есть крайне непростым. Только вдумайтесь: 10 % от потребности населения закрывают местные производители мясо-молочной продукции. А сколько раз обжигались от непорядочности некоторых бизнесменов, здесь принято не говорить. Поэтому ставку сделали на белорусов, но пока за нами лишь треть на молочных полках в магазинах края, но это лишь пока.

Павел Сторожук, министр сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края России:

У нас планируется строительство с белорусским технологиями и оборудованием – две фермы по 400 голов в крестьянско-фермерских хозяйствах. И один крупный проект молочного направления на 2 400 голов дойного стада – также будет применяться белорусская технология. При этом, если мы говорим о мясном направлении, то это будет еще один проект – откормочник на 7-8 тысяч голов с применением белорусских оборудования и технологии. А также планируется производство продукции по ГОСТам Республики Беларусь.

Одно из них, хозяйство «Краснореченское», посетил и посол Дмитрий Крутой. Местная молочная и мясная продукция – категория «премиум» для хабаровчан, но пределу в совершенстве нет. Новый комплекс на 400 голов должен увеличить не только объемы, но и предлагаемый ассортимент, за новыми рецептурами фермеры уже готовы отправиться в Беларусь. А вот холдинг «Бабушкина крынка» на белорусскую ярмарку привез более 120 наименований продукции или 30 большегрузов. На то, чтобы преодолеть 9 тысяч километров, у них ушло более двух недель дороги, но оно того явно стоило. На прилавках фирменного павильона хоть отбавляй – сыры, йогурты, масло, мягкое мороженное – берут все да побольше.

Мы приехали сюда, смотрим. Ярмарка, покупаем все, попробовали. Сыр хороший с топленым вкусом. Масло сливочное – недорого. Молоко, йогурты взяли. Все молочное взяли. В планах «Бабушкиной крынки» открытие фирменного магазина в Хабаровске, но на этом интересы Могилевской области в крае не заканчиваются, а даже выходят за рамки двухстороннего сотрудничества. В 30 километрах Китай, где то же сухое молоко нарасхват.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Проговорили вопрос создания совместного предприятия по производству молочной продукции. Сюда будем поставлять сухое молоко и здесь, на предприятии, производить большую линейку нашей продукции. Интерес в этом есть, я думаю, у нас все получится.

Одно из предложений, прозвучавшее в адрес губернатора и посла – открытие в городе национального торгового дома. Продавцы текстиля двумя руками «за», у палаток с белорусским трикотажем разыгрались нешуточные страсти. Барановичи, Орша, Речица – проверенные временем производители. Уроженец белорусского Ельска Юрий Пурчельянов в хабаровском бизнесе более 30 лет.

Юрий Пурчельянов, предприниматель:

У белорусского товара, особенно промышленной группы, есть своя категория покупателей, она совершенно отличная от всех остальных. Молодые люди, к сожалению, не знают, они не понимают, что только качество, то есть это люди, которые привыкли покупать в интернете. А более старшее поколение, им нужно эту каждую тряпочку ручками подержать, потрогать, понимаете. Вопрос логистики из Минска в Хабаровск шокирующий, но не пугающий. Уже упомянутые 30 большегрузов «Бабушкиной крынки» на обратном пути повезут морепродукты для белорусского ритейла. Копейка рубль бережет, поэтому наши дипломаты предлагают еще один маневр – активнее продвигаться в интернет-торговле.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Вчера на V Дальневосточном форуме предпринимателей состоялась встреча с руководством Ozon, он открывает один из крупных складов именно в Хабаровске. У них есть пока эпизодические поставки белорусских товаров в их корзине. И мы договорились, что они сейчас сделают такую аналитику и предложат нам варианты по логистическим маршрутам, потому что они обладают, естественно, и разветвленной сетью оптовых складов в любых регионах России, и плюс у них есть договоренности со всеми крупнейшими перевозчиками.