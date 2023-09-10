«Служба проходит отлично». Танкисты продемонстрировали своё мастерство на «Линии Сталина»

Новости Беларуси. Большую роль в освобождении нашей страны от немецко-фашистских захватчиков сыграли именно танкисты. Об их подвиге напомнили сегодня, 10 сентября, и на «Линии Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там реконструировали не только события Великой Отечественной, но и показали, как действовали советские войска в Афганистане. Тогда танкисты совершили настоящий подвиг, успешно вели бои в горах и выполняли функции, которым приходилось буквально учиться в полевых условиях. Публике продемонстрировали и всю мощь современного Т-72Б. Именно эта машина и ее экипаж не единожды успешно представляли Беларусь на престижном международном танковом биатлоне. И на этот раз на пути этого грозного танка не оказалось непреодолимых преград.

Александр Визитиу, механик-водитель танка Т-72Б:

Служба проходит отлично. Нас обучают различным тактическим маневрам. В целом, как вы, наверное, убедились по нашему выступлению, все это отрабатывается заранее, всему нас обучают.

Денис Гончар, командир танка Т-72Б:

Танковые войска – это очень сильная единица нашей армии. Те же боевые действия. Если отправить на разведку только пехоту без поддержки танка или артиллерии – это отправить на погибель.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Ребята, которые сюда приходят, мечтают стать военными. И вот этим детям мы показываем, что такое нелегкий армейский труд. Это все-таки пот, кровь, это тяжелая работа, это подготовка. И, в принципе, лишь бы не было войны, но надо готовиться к войне, чтобы ее не было.