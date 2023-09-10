Как устроена молодёжная политика в Узбекистане? Рассказал председатель местного Молодёжного парламента

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Никита Рачиловский, СТВ:

Одной из важных тем форума стала молодежная повестка, а именно тема сотрудничества и взаимодействия молодежи Беларуси и Узбекистана. И не удивительно, ведь молодежь – вечный двигатель прогресса. Работа с молодежью требует особого внимания и подхода. А когда молодежь сама работает с молодежью, очень важно придерживаться принципа «равный обучает равного» и по возможности вести разговор без галстуков. Но при этом разговор должен быть о главном, о настоящем и будущем. Именно о молодежи мы и поговорим. У нас в гостях председатель Молодежного парламента при Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан Бехзод Тухтамуродов. «Форум оставил очень большие впечатления»

Никита Рачиловский:

Мы рады приветствовать вас на нашей гостеприимной белорусской земле. Знаю, что вы в Беларуси уже не в первый раз. Расскажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, изменилась наша страна с вашего последнего визита 2017 году? И что увидели нового, возможно, с учетом того, что вот недавно прибыли с вашей делегацией в нашу страну? Бехзод Тухтамуродов, председатель Молодежного парламента при Сенате Олий Мажлиса Узбекистана:

В прошлый раз я был в 2017 году, но это был другого формата визит. То есть я был составе делегации именно со стороны высших учебных заведений, Ташкентский государственный технический университет. И мы прилетели, чтобы ознакомиться, обменяться опытом в Белорусский национальный технический университет (БНТУ). И на тот момент я видел все с другого ракурса. Сегодня совершенно с другого. Уже прошло 5 лет, но очень много изменилось. И в структуре города, и вообще, но люди все те же – добрые, дружелюбные. И с каждым разом все больше хороших воспоминаний, хороших впечатлений остаются от визита. Никита Рачиловский:

Поделитесь вашими впечатлениями о первом белорусско-узбекском женском бизнес-форуме.

Бехзод Тухтамуродов:

Этот форум оставил очень большие впечатления, потому что это начало нового этапа сотрудничества именно в сфере бизнеса. Но не только бизнеса, но и в сфере бизнеса женского коллектива. Это очень важно, потому что в нашей стране на сегодня женщин, которые занимаются предпринимательской деятельностью очень много, причем они занимаются ей очень успешно. И поэтому в рамках именно этого бизнес-форума есть возможность поделиться своим опытом. И не только опытом. Но мы знаем, что было подписано очень много контрактов, которые будут со временем возрастать. И меня очень радует, что инициатором идеи и формирования этого бизнес-форума являются именно парламентарии. Знаем, что в верхних палах председателями парламентов являются именно женщины. И в Беларуси это Наталья Ивановна, и из Узбекистана Танзила Камаловна. И они в ходе своих дискуссий сформировали и способствовали формированию именно этого бизнес-форума. Я надеюсь, что это будет продолжительно, потому что подобные мероприятия очень важны, нужны не только для налаживания связей и отношений, но и для развития общего бизнеса. Никита Рачиловский:

В рамках форума уделялось большое внимания как женским организациям, так и молодежным. В январе этого года в формате видеоконференцсвязи мы встречались с вами, познакомились со структурой работы наших молодежных парламентов. И уже в рамках этого форума подписали меморандум о сотрудничестве, взяли на себя обязательства по реализации молодежной парламентской политики на благо молодежи наших стран. «Молодежная дипломатия является основополагающим фактором для установления в целом мира»

Бехзод Тухтамуродов:

Вы совершенно правы, пользуясь моментом, я бы хотел поблагодарить вас, Никита, и Молодежный парламент Беларуси за проявленную активность, за проявленную инициативу налаживания связи между нашим молодежным парламентариями. И вы очень правильно отметили, что в рамках этого бизнес-форума со стороны парламентариев наших было очень большое внимание уделено молодежной политике. Точно так же, как и уделяется это в обеих наших странах. И я рад тому, что мы смогли на вот таком высочайшем уровне подписать меморандум, соглашение о сотрудничестве между молодежными парламентариями, потому что этот аспект и направление очень важно для налаживания молодежной дипломатии. Мы знаем, что молодежная дипломатия является основополагающим фактором для установления в целом мира, для установления дружеских отношений, но это и инвестиция для будущего. Поэтому наши наставники поддерживают нас, помогают нам делать первые шаги. А дальше я надеюсь, что наше сотрудничество будет только развиваться. Никита Рачиловский:

Я абсолютно в этом убежден. Говоря про наши парламенты, Молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь представляет из 138 представителей из каждого региона нашей страны, города областного подчинения, с каждой конкретной территориальной единицы. Расскажите про ваш Молодежный парламент, количественный и качественный состав. И как в него делегируют. Бехзод Тухтамуродов:

В Узбекистане парламент состоит из двух палат, то есть нижняя и верхняя. И при обеих палатах есть молодежные парламенты. Из каждого региона у нас по шесть наших представителей, то есть это действующие депутаты, которые уже прошли этапы выборов. У них есть свой электорат, который голосовал за них, свои округи, в которых они функционируют и работают на общественных основах в качестве действующего депутата. Это депутаты молодые – до 30 лет. И всего их в общем количество – 84. И 10 человек у нас избираются со стороны Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан, И шесть человек со стороны Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. И всего в количестве 100 человек мы функционируем при верхней палате. А при нижней палате на данный момент функционируют 150 представителей Молодежного парламента.

Никита Рачиловский:

Это очень интересно, и, на самом деле, очень большой и представительный состав. Бехзод Тухтамуродов:

Это своего рода институт, подготовительный процесс. Мы называем его у себя Молодежным парламентом. Это как школа опыта, именно политическая школа опыта, в которой представители молодежи могут проверить свои интересы. Ну, мы же все понимаем, что в молодом возрасте многие могут интересоваться политикой, но не вполне понимать ее сущность, нравится им это или нет. Именно Молодежный парламент на общественных основах помогает представителям молодежи понять, нужно ли им это, хотят ли они этого, как они могут помочь своими идеями, мнениями, действиями другим представителям молодежи. И это очень важно. Там можно набраться опыта, там можно набраться очень много полезных и новых идей, очень много контактов наладить с другими представителями молодежи. И на сегодня оно дает свои плоды. Четверть населения Узбекистана – молодежь. Как с ними работают на государственном уровне?

Никита Рачиловский:

И очень важно, что со стороны наших президентов уделяется большое внимание молодежи, в наших странах реализуется государственная молодежная политика и созданы все инструменты, институты для реализации молодежного потенциала. И главное – его использовать, работать честно, открыто, на благо молодежи, на благо своей страны, на благо того, чтобы твоя страна была красиво, грамотно представлена международной арене. Расскажите, как у вас в стране реализуется государственная молодежная политика и в целом какая поддержка оказывается в отношении молодежи? Бехзод Тухтамуродов:

Со стороны главы государства, уважаемого нашего президента Шавката Миромонович Мирзиеева, уделяется очень большое внимание молодежной политике. Молодежная политика является основополагающим направлением, одним из главных направлений в нашей политике под руководством главы нашего государства. До 2016 года молодежная политика велась со стороны негосударственных некоммерческих организаций. Это был Молодежный союз. Потом, спустя два года, у нас сформировали Агентство по делам молодежи. Агентство стоит по уровню и статусу выше и является уже государственной организацией. В начале этого года в ходе административных реформ теперь молодежная политика является уже непосредственно задачей министерства. То есть у нас сформировано новое министерство – это Министерство молодежной политики и спорта. Оно непосредственно является ответственным за ведение молодежной политики. То есть это дает возможность реформированию, развитию этого сектора. Потому что на сегодня численность населения Узбекистана превышает 36 миллионов. И из них более девяти миллионов – это молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Это очень большое количество, поэтому уважаемый Шавкат Миронович Мирзиеев, глава нашего государства, наш президент, уделяет очень большое внимание поддержке молодежи, поддержке их интересов, поддержке их инициатив. Мы участвуем в пленарных заседаниях Олий Мажлиса Сената и во всех абсолютно принимаемых законах, рассматриваемых инициативах в основе лежит именно интерес молодежи.