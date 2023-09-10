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Советы лунного календаря на сентябрь 2023-го: в какие дни запрещено работать с растениями?

10 сентября 2023 12:30
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 11-12 сентября рекомендован сбор урожая на хранение, посев озимых культур, прополка и рыхление почвы, а также посев сидератов и мульчирование участка. Это также благоприятные дни для сбора кукурузы, тыквы, подсолнуха и посадки вечнозеленых растений. Не рекомендуется в этот период поливать и подкармливать растения.

Советы лунного календаря на сентябрь 2023-го: в какие дни запрещено работать с растениями?-1

13 сентября не очень удачный день для посевов. Можно сажать декоративные и цветущие деревья, такие как жасмин и сирень, а также ягодные кустарники. Можно прививать деревья и размножать их черенками. Разрешены обильные поливы и подкормки, но не рекомендуется замачивать семена.

14-16 сентября – дни полнолуния. Лунный посевной календарь не рекомендует проводить какие-либо работы с растениями.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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