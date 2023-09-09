Белорусские троллейбусы в 30 километрах от Китая! Как проходят Дни Беларуси в Хабаровске?

В рамках Дней Беларуси в Хабаровске открылась выставка-ярмарка товаров под маркой BY. Здесь представлено все: от техники до продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, могилевчане презентовали 120-килограммовый сыр, специально сваренный к празднику. Продемонстрировали отечественные предприятия машиностроения и крупногабаритную технику. Чем смогли удивить белорусы, знает Константин Герцев.

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края России:

Я общался с водителем троллейбуса. Зашел, поговорил. Он говорит: «Сказка! Никогда такую машину не водил!» Доволен.

Губернатор Дегтярев за рулем одного из двух белорусских автономных троллейбусов, прибывших в Хабаровск в середине текущей недели. Через считаные дни они уже будут готовы выйти на линию. С 2022 года 10 таких же «апельсинов», так их ласково прозвали местные, колесят по улицам города на Амуре.

Михаил Дегтярев:

Цвет мы выбрали в интернете, голосовали люди. Выбрали из всей палитры такой яркий, солнечный цвет. Он почему такой? Потому что 310 солнечных дней в году минимум, как апельсин.

Но троллейбусы лишь капля в русле союзной кооперации. На ярмарку белорусских товаров в Хабаровске привезли всевозможные отечественные образцы, технические характеристики которых способны покорить дальневосточные широты. Это не только всем знакомые тракторы, самосвалы и комбайны, в ходу навесные и прицепные установки различного калибра и функционала – губернатор края оценил буквально каждую лично.

Константин Герцев, корреспондент:

Не отходя от кассы. Этот трактор «Беларус» с водозаливочной установкой после ярмарки точно останется в Хабаровске в количестве двух экземпляров. Их приобрел хозяин локации, где мы находимся, местный дворец хоккея с мячом.

Чтобы доставить все товары к выставочному павильону, а значит, преодолеть более 9 тысяч километров, понадобилось 30 большегрузов и практически две недели дороги. Вообще, тема логистики в белорусско-хабаровских отношениях шокирующая, но не пугающая. Только холдинг «Бабушкина крынка» привез десятки видов цельномолочной продукции. А подарок могилевчан гостям ярмарки в пух и прах разбил все стереотипы о расстоянии – головка сыра в 120 килограммов.

Геннадий Скитов, генеральный директор холдинга «Бабушкина крынка»:

«Бабушкиной крынке» очень интересен Дальний Восток, в том числе Хабаровский край. Два года назад мы были примерно с такой же выставкой во Владивостоке. После этого начали поставлять примерно 20 тонн сыра в месяц и 20-30 тонн цельномолочной продукции. Сегодня в магазинах уже есть белорусская продукция, в том числе холдинга «Бабушкина крынка». Мы хотим этот результат развить. Мы поставляем сегодня на Сахалин, Камчатку, во Владивосток, в Хабаровск поставляем, но сейчас увеличиваем объем.

«Бабушкина крынка» – флагман белорусской пищевой промышленности на просторах Хабаровского края. Да, на полках местных магазинов представлены и другие наши производители, но здесь интересы у Могилевской области выходят далеко за рамки двустороннего сотрудничества – в 30 километрах Китай, где то же сухое молоко нарасхват.

– Что купили?

– Только масло, молоко. Смотрите сами. Я люблю масло белорусское. А колбаски там...