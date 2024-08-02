«Оказывается, наркотики привезли к нам». Лукашенко раскрыл подробности задержания латышей на границе

Президент 2 августа с рабочей поездкой посетил Мозырский район. Гомельская область больше остальных пострадала от недавнего мощного грозового фронта. Сообщалось о массово поваленных деревьях, отсутствии электроснабжения. Главой государства были поставлены конкретные задачи по оперативному устранению последствий непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с тем стало известно о телефонном разговоре между Александром Лукашенко и Президентом России. Путин позвонил, чтобы сказать спасибо. Спасибо говорили Президенту сегодня и лично. И хоть глава государства в такие моменты старается свернуть тему в другое русло, безусловно, приятно, когда твои усилия ценят.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какие у вас катастрофические вопросы ко мне?

– Нет у нас вопросов, Александр Григорьевич, только благодарности.

– Говори, ты же начальник. Чего меня благодарить, это моя работа.

– Четко, грамотно, за ваш труд в первую очередь, за грамотное руководство, что мы можем трудиться под мирным небом на благо нашей страны.

– Спасибо! Тебя в Администрацию Президента пора забирать. Готовый идеолог. Оценили гуманный подход белорусского руководства и граждане Латвии, которых, по информации особо одаренных фантазией, якобы взяли в плен белорусские чекисты.