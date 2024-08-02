«Оказывается, наркотики привезли к нам». Лукашенко раскрыл подробности задержания латышей на границе
Президент 2 августа с рабочей поездкой посетил Мозырский район. Гомельская область больше остальных пострадала от недавнего мощного грозового фронта. Сообщалось о массово поваленных деревьях, отсутствии электроснабжения. Главой государства были поставлены конкретные задачи по оперативному устранению последствий непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе с тем стало известно о телефонном разговоре между Александром Лукашенко и Президентом России. Путин позвонил, чтобы сказать спасибо. Спасибо говорили Президенту сегодня и лично. И хоть глава государства в такие моменты старается свернуть тему в другое русло, безусловно, приятно, когда твои усилия ценят.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какие у вас катастрофические вопросы ко мне?
– Нет у нас вопросов, Александр Григорьевич, только благодарности.
– Говори, ты же начальник. Чего меня благодарить, это моя работа.
– Четко, грамотно, за ваш труд в первую очередь, за грамотное руководство, что мы можем трудиться под мирным небом на благо нашей страны.
– Спасибо! Тебя в Администрацию Президента пора забирать. Готовый идеолог.
Оценили гуманный подход белорусского руководства и граждане Латвии, которых, по информации особо одаренных фантазией, якобы взяли в плен белорусские чекисты.
Александр Лукашенко:
Говорят, арестовали наши четырех латышей, и все тут взвыли: «А, вот он безвизовый режим установил, чтобы наших людей арестовывать!» Конечно, меня это беспокоит. Поручил разобраться. Оказывается, наркотики привезли к нам. Так вы думайте, куда вы едете. У нас наркота – это неприемлемо. И то не посадили их, как обычно, отпустили, они в гостинице поселились, экспертизу заказали, чтобы им показать, что это за наркотик. Марихуана. Ну куда вы везете, мы с ними по-человечески, я даже удивился, что наша милиция с ними возится. Привели в райотдел, они плакаться, отказываться начали. А потом говорят: на этой машине ездили те, кто курил эти наркотики. Или ел, или курил. Поселили в гостиницу и ведут расследование. А они еще на нас обижаются, чего вы обижаетесь?
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