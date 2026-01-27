Рекордные цены на золото позволили расширить добычу в ЮАР

Растущие мировые цены на золото оживили добычу в Южной Африке, где эта индустрия долгое время находилась в кризисе и под властью нелегальных золотодобытчиков. Об этом пишет ТАСС.

Австралийская компания West Wits Mining в 2025 году открыла свой первый за 15 лет рудник, вложив в него 100 миллионов долларов.

Уже в этом году она собирается добыть около 187 кг золота, а к 2029 году – до 2,1 тонны. Одновременно с этим крупнейшие игроки рынка, Harmony Gold и Sibanye-Stillwater, расширяют и обновляют проекты в регионе.

Когда-то ЮАР была лидером мировой золотодобычи, но с 2007 года утратила свои позиции из-за опасных шахт и высоких издержек. Сейчас, когда цены на золото превышают 5 100 долларов за унцию, интерес инвесторов возвращается.

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