Прямой эфир

В Беларуси за декабрь-январь гололёдные и холодовые получили более 7,8 тыс человек

27 января 2026 10:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси за два месяца зимы получили гололедные и холодовые травмы более 7 800 тысяч человек. Из них около полутора тысячи – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси за декабрь-январь гололёдные и холодовые получили более 7,8 тыс человек-2

Больше всего пациентов пострадали от падения при гололеде. Также в списке часто встречающихся травм – полученные при катании на тюбингах, ледянках и санках.

Минздрав предупреждает: выходя на улицу, нужно быть внимательными и выбирать соответствующую одежду. Носить нескользящую обувь с устойчивым каблуком и толстой подошвой, идти медленно и не держать руки в карманах, избегать скользких наклонных поверхностей. Родителям необходимо научить детей соблюдать правила безопасности на горках. Если все же травмы избежать не удалось – обратится в ближайший травмпункт.

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за циклона «Леони».

# Здоровье # Погода # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Как проверить квартиру перед её покупкой? Шпаргалка от адвоката
27 января 2026 09:42

Как проверить квартиру перед её покупкой? Шпаргалка от адвоката

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за циклона «Леони»
27 января 2026 09:21

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за циклона «Леони»

Сделано в Беларуси! «Беллегпром» и Минспорта обеспечат спортсменов формой белорусского производства
27 января 2026 09:04

Сделано в Беларуси! «Беллегпром» и Минспорта обеспечат спортсменов формой белорусского производства