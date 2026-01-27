В Беларуси за декабрь-январь гололёдные и холодовые получили более 7,8 тыс человек

В Беларуси за два месяца зимы получили гололедные и холодовые травмы более 7 800 тысяч человек. Из них около полутора тысячи – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего пациентов пострадали от падения при гололеде. Также в списке часто встречающихся травм – полученные при катании на тюбингах, ледянках и санках.

Минздрав предупреждает: выходя на улицу, нужно быть внимательными и выбирать соответствующую одежду. Носить нескользящую обувь с устойчивым каблуком и толстой подошвой, идти медленно и не держать руки в карманах, избегать скользких наклонных поверхностей. Родителям необходимо научить детей соблюдать правила безопасности на горках. Если все же травмы избежать не удалось – обратится в ближайший травмпункт.