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Китай – это всерьёз и надолго! Лукашенко собрал совещание по вопросам сотрудничества с КНР

27 января 2026 10:45
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В условиях тектонических геополитических изменений Пекин для Минска – важнейшая точка опоры. Об этом 27 января заявил Президент Беларуси. Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам сотрудничества с Китайской Народной Республикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай – это всерьёз и надолго! Лукашенко собрал совещание по вопросам сотрудничества с КНР-2

Президент заявил о необходимости переформатировать инвестиционное направление в сотрудничестве с Китаем. Правительство приводит статистику роста вложений (за 9 месяцев это около 440 миллионов долларов), однако в директиву о развитии отношений с КНР закладывались более напряженные показатели – не менее полумиллиарда ежегодно. Активно реализовывать проекты предстоит в том числе руководству индустриального парка «Великий камень», где зарегистрированы десятки китайских компаний.

Китай – это всерьёз и надолго! Лукашенко собрал совещание по вопросам сотрудничества с КНР-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Должен вам сказать, Китай – это всерьез и надолго. С Китаем мы будем сотрудничать всегда, сколько будет существовать наша страна как самостоятельное и независимое государство. Я уверен, что мы будем независимы и суверенны тоже всегда.

Минск и Пекин развивают не только торговлю. 2026-й и 2027-й в сотрудничестве Беларуси и Китая объявлены Годами промышленной кооперации. Реализуется комплексная стратегия развития и план по сопряжению отраслевой политики.

Подробности – в следующих эфирах.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Китай

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