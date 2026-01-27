Уверен, мы можем больше! Лукашенко поставил задачу нарастить долю Китая в совокупном экспорте Беларуси

Решение о выстраивании с Китаем стратегических отношений самого высокого уровня пересмотру не подлежит, предупредил глава государства. Беларусь будет вкладывать ресурсы и время в укрепление сотрудничества. Сегодня КНР – второй после России торговый партнер нашей страны. За 11 месяцев 2025 года товарооборот составил свыше 8 миллиардов 900 миллионов долларов. Работать на огромном китайском рынке надо более активно, акцентировал Президент. Александр Лукашенко поставил задачу нарастить долю Китая в совокупном экспорте Беларуси.

В условиях тектонических геополитических изменений Пекин для Минска – важнейшая точка опоры. Об этом 27 января заявил Президент Беларуси. Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам сотрудничества с Китайской Народной Республикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С одной стороны, Китай сегодня – второй по величине торговый партнер нашей Беларуси, а экспортный китайский рынок превзошел объем наших поставок в Европейский союз. И это надолго.

С другой стороны, около 1,7 миллиарда долларов за 2025 год и более 4 % от общего объема поставок – мало. Очень мало даже по белорусским меркам. В китайской статистике закупок за рубежом наша доля исчисляется в сотых процента. И где эффект от второй нашей директивы? Уверен, мы можем больше. Рычаги для этого известны – собственная товаропроводящая сеть со складами и логистикой, прямые поставки, в том числе в торговые сети и конечному потребителю через электронную торговлю, совместное производство на их территории и у нас конкретно под китайского покупателя.

Наконец, работа с китайскими регионами, которая пока откровенно буксует. Предупреждаю, задачи в новую директиву нужно прописывать и в штуках, и в килограммах. Но это программный, стратегический документ. В нем необходимо ставить генеральные цели. Например, нарастить долю Китая в совокупном экспорте Беларуси, в идеале до двузначных чисел. Вот это будет качественное изменение.

Свое видение директивы на очередную пятилетку правительство представить сегодня не готово. Может, и правильно. Сейчас нужно определиться с магистральными параметрами нового документа. И обсудить те ключевые проекты, которые с подачи правительства продвигались в последнее время, в том числе в ходе визитов на высшем уровне в 2025 году.