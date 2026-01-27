Индия и Евросоюз завершили переговоры по соглашению о свободной торговле

Представители Индии и Европейского союза закончили переговоры о соглашении о свободной торговле и подписали соответствующее политическое заявление. Об этом пишет РИА Новости.

Торжественная церемония прошла в присутствии премьера Индии Нарендры Моди, председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского Совета Антониу Кошты.

Моди называет соглашение крупнейшим в истории страны: оно дает доступ индийским промышленникам и малому бизнесу на рынок Европы и расширяет перспективы в сфере услуг и производства.

Соглашение предполагает отмену или снижение пошлин на более чем 90 % товаров и либерализацию торговли услугами. Это поможет Индии расширить свой экспорт и снизить уровень зависимости от Китая.

В 2024-2025 годах объем торговли между Индией и ЕС достигнет 136,5 миллиарда долларов, а объем торговых операций в сфере услуг – 83,1 миллиарда долларов, что сделает ЕС главным торговым партнером Индии.

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