«Одна общая цель». Какова роль партии «Белая Русь» в работе Всебелорусского народного собрания?

По каким критериям выбирали, на какие задачи нацелены, какая в целом роль ВНС для Беларуси с учетом новых реалий времени и какие вопросы предстоит решать представителям института народовластия? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Ведь человек, который будет представлять свою организацию на ВНС – в общем-то, можно сказать, станет лицом той структуры, которую он представляет. Наверное, дополнительный повод для гордости и ответственности?
Андрей Бугров, председатель Минского городского отделения партии «Белая Русь»:
Конечно, у нас такой градации не будет. Мы представляем город Минск, весь наш регион, вне зависимости женская это организация, республиканское общественное объединение «Белая Русь» или другие формирования. У нас одна общая цель и задача. В дальнейшем мы пойдем в трудовые коллективы и там, конечно же, будем с гордостью нести знамя своих общественных формирований. Мы будем проговаривать о возможном участии в реализации наших общественных формирований в политической жизни нашей страны. Конечно же, наши делегаты, которые будут избраны и представлены на Всебелорусском народном собрании – это патриоты своей страны. Это те люди, которые живут своей республикой, своими регионами, своими предприятиями. Очень символично, что именно Всебелорусское народное собрание будет проходить в Год качества. Это совершенно новый качественный подход к формированию Всебелорусского народного собрания и в постановке тех вопросов, которые будут в повестке ВНС. Уверен, что мы добьемся больших результатов, потому что потенциал наших людей, белорусов очень высокий. От наших решений зависит будущее нашей родной Беларуси.
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