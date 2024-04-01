«Одна общая цель». Какова роль партии «Белая Русь» в работе Всебелорусского народного собрания?

По каким критериям выбирали, на какие задачи нацелены, какая в целом роль ВНС для Беларуси с учетом новых реалий времени и какие вопросы предстоит решать представителям института народовластия? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Ведь человек, который будет представлять свою организацию на ВНС – в общем-то, можно сказать, станет лицом той структуры, которую он представляет. Наверное, дополнительный повод для гордости и ответственности?