«Делегирование полномочий людям». Как Беларусь пришла к ВНС?

Евгений Пустовой, депутат Мингорсовета, политический обозреватель СТВ:

Мы взрослеем, нация взрослеет. Белорусы смогли это сделать, за 30 лет пройти этот путь. Я хочу сказать, что перемены в белорусскую политическую мысль пришли не благодаря некоторым дворам или песням Цоя, а именно это был нарратив нашего Президента. Как журналист президентского пула знаю, что говорит наш Первый. Так вот, о переменах законодательных в политической мысли глава государства говорил еще в 2018 году, говорил об этом в 2019-м, 2020 году, что мы созрели. Сначала нужна была очень сильная президентская власть. Все помнят край пропасти, когда мы с открытым ртом смотрели на McDonald’s – голодные старики, беззащитные дети. Нужна была сильная власть, крепкий кулак. Отошли от пропасти, дальше мы развиваемся. Настроили торговых центров, у нас есть, в общем, развитие промышленности. Посмотрите на наших детей, насколько они умны, лучше нас – это тоже благодаря тому, что развивается государство. Потому что, если бы не было фундамента, дальнейшего развития не было. Перемены политические– мы созрели к политическим переменам. Делегирование полномочий людям, чтобы решать вопросы, парламентаризм. У нас своя история парламентаризма, британский парламент формировался в течение столетий, мы – за несколько десятилетий. ВНС – это такой, я бы сказал, институт конституционный. Это крыша государства – развитие демократии.

Екатерина Забенько, СТВ:

Опять-таки, что такое демократия, если не такое доверие власти народу?