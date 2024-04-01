«Беларусь в миниатюре». Что главное в работе Всебелорусского народного собрания?

По каким критериям выбирали, на какие задачи нацелены, какая в целом роль ВНС для Беларуси с учетом новых реалий времени и какие вопросы предстоит решать представителям института народовластия? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Евгений, сам сказал о том, что очень часто работаешь рядом с Первым, слышишь от него посылы. Как ты думаешь, делегаты понимают, что говорит Президент, слышат и осознают всю меру ответственности? Есть ли этот коннект? Ты часто слышишь, что не слышат остальные люди, за кадром звучит?

Евгений Пустовой, депутат Мингорсовета, политический обозреватель СТВ:

Коннект есть, консолидация тоже есть. Надо понимать, что ВНС – это Беларусь в миниатюре. Если мы услышим там альтернативные точки зрения, это хорошо. Мы построили общество цивилизованное, культурное, дипломатичное, где решаются проблемные моменты за столом переговоров или в залах, а не на улицах. Это слава белорусской нации, политической нашей культуры. Надо же понимать, мы говорим: 20 человек. Так это замечательно, это соль патриотического гражданского движения. Можно было бы и 5 тысяч пригласить, но чем меньше, тем лучше. Екатерина Забенько:

Тем качественнее, там 1,2 тысячи человек – это много. Евгений Пустовой:

Стиль управления страной у нашего главы государства – это общение с людьми. Постоянно можно в поле, на заводе увидеть – везде. Не только на международных полях саммитов – везде. Поэтому общение идет – это такой общереспубликанский диалог. Услышать каждого – мнение из Минска или, допустим, Бреста, Краснополья. Это будет такая связь, плюс еще общение в кулуарах.