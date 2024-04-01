«Это надо защитить, в том числе благодаря ВНС». О миссии ВНС рассказал Евгений Пустовой

По каким критериям выбирали, на какие задачи нацелены, какая в целом роль ВНС для Беларуси с учетом новых реалий времени и какие вопросы предстоит решать представителям института народовластия? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Мне кажется, одно без другого невозможно: стал депутатом – стань делегатом. Вас уже выбрал народ. Действительно с такой миссией идете на ВНС?