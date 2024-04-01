«Это надо защитить, в том числе благодаря ВНС». О миссии ВНС рассказал Евгений Пустовой

По каким критериям выбирали, на какие задачи нацелены, какая в целом роль ВНС для Беларуси с учетом новых реалий времени и какие вопросы предстоит решать представителям института народовластия? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Мне кажется, одно без другого невозможно: стал депутатом – стань делегатом. Вас уже выбрал народ. Действительно с такой миссией идете на ВНС?
Евгений Пустовой, депутат Мингорсовета, политический обозреватель СТВ:
Почему экстерном минские депутаты прошли в ВНС? У нас постулат одинакового развития Беларуси, сильные регионы – это задача на пятилетку. Как бы там ни развивалась страна, столица задает тренд. Все политические события происходят в столице, мы наблюдали это в нашей стране и других государствах. Мир – это состояние безопасности, но я хочу говорить немножко шире о белорусском мире. Дело в том, что нам есть что отстаивать – не только нашу экономику, вообще наш взгляд на мир. На наше отношение: мужчина, женщина, уважение к старшим, своей истории – это все есть белорусский мир. Еще одинаковое отношение друг к другу, вне зависимости от того, чьих ты кровей будешь – главное, синий паспорт. Все, у кого есть синий паспорт, – это белорусы. Нынешний мир и нынешние цивилизации нуждаются в нормальных маяках. Гегемон утратил свое положение, где новые нарративы? Беларусь вроде не огромное государство без мировых геополитических амбиций, но если присмотреться, душа есть у нашего государства и народа – это надо защитить, в том числе благодаря ВНС.
Чемоданова о кандидатах в делегаты ВНС: Для нас важно сохранить тот мир, который достался дорогой ценой – подробнее здесь.