Расширен список белорусских товаров, которые можно купить по кредиту «На родныя тавары»

Новости Беларуси. Теперь еще больше отечественных товаров в кредит. Расширен список белорусской продукции, которую можно приобрести по кредитной программе «На родныя тавары», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Теперь еще больше отечественных товаров в кредит. Расширен список белорусской продукции, которую можно приобрести по кредитной программе «На родныя тавары», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предложения производителей и населения услышали. Теперь в расширенном перечне деревянные окна и двери, ламинат, керамогранит, кровати-раскладушки, ковры и ряд других товаров. Надо сказать, что выгоду благодаря реализации кредитной программы почувствовали производители: за три месяца темп роста розничного товарооборота увеличился примерно на 20 %. Отметим, на первых строчках потребительского рейтинга отечественных товаров, приобретенных в кредит, мебель, холодильники и керамическая плитка.
Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
По итогам работы за три месяца, сумма заключенных кредитных договоров составила более 100 миллионов рублей. Выдано фактически кредитов на сумму почти 78 миллионов рублей. Заключено почти 20 тысяч кредитных договоров.
Программа кредитования «На родныя тавары» продлена до конца 2024 года. Напомним, согласно кредитным условиям, Беларусбанк выдает своим клиентам займы максимум в размере 300 базовых величин под 4 % годовых на срок до 3 лет.