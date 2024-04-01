Расширен список белорусских товаров, которые можно купить по кредиту «На родныя тавары»

Новости Беларуси. Теперь еще больше отечественных товаров в кредит. Расширен список белорусской продукции, которую можно приобрести по кредитной программе «На родныя тавары», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предложения производителей и населения услышали. Теперь в расширенном перечне деревянные окна и двери, ламинат, керамогранит, кровати-раскладушки, ковры и ряд других товаров. Надо сказать, что выгоду благодаря реализации кредитной программы почувствовали производители: за три месяца темп роста розничного товарооборота увеличился примерно на 20 %. Отметим, на первых строчках потребительского рейтинга отечественных товаров, приобретенных в кредит, мебель, холодильники и керамическая плитка.

Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

По итогам работы за три месяца, сумма заключенных кредитных договоров составила более 100 миллионов рублей. Выдано фактически кредитов на сумму почти 78 миллионов рублей. Заключено почти 20 тысяч кредитных договоров.