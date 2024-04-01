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Расширен список белорусских товаров, которые можно купить по кредиту «На родныя тавары»

01 апреля 2024 19:12
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Новости Беларуси. Теперь еще больше отечественных товаров в кредит. Расширен список белорусской продукции, которую можно приобрести по кредитной программе «На родныя тавары», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расширен список белорусских товаров, которые можно купить по кредиту «На родныя тавары»-1

Предложения производителей и населения услышали. Теперь в расширенном перечне деревянные окна и двери, ламинат, керамогранит, кровати-раскладушки, ковры и ряд других товаров. Надо сказать, что выгоду благодаря реализации кредитной программы почувствовали производители: за три месяца темп роста розничного товарооборота увеличился примерно на 20 %. Отметим, на первых строчках потребительского рейтинга отечественных товаров, приобретенных в кредит, мебель, холодильники и керамическая плитка.

Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
По итогам работы за три месяца, сумма заключенных кредитных договоров составила более 100 миллионов рублей. Выдано фактически кредитов на сумму почти 78 миллионов рублей. Заключено почти 20 тысяч кредитных договоров. 

Расширен список белорусских товаров, которые можно купить по кредиту «На родныя тавары»-4

Программа кредитования «На родныя тавары» продлена до конца 2024 года. Напомним, согласно кредитным условиям, Беларусбанк выдает своим клиентам займы максимум в размере 300 базовых величин под 4 % годовых на срок до 3 лет.

# Кредиты Беларуси # общество # Нина Емельянова

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