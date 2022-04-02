Одна из задумок – показать жителям Москвы творчество театра Янки Купалы. Что общего в культуре Беларуси и России?

35 журавлей уносят в небо душу солдата. Смотреть и ничего не чувствовать невозможно. Мемориал во Ржеве приехали открывать два президента: Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко на открытии мемориала в Ржеве: «Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем». Подробнее здесь. Памятник у соседей воздвигнут на пожертвования и деньги из бюджета Союзного государства. Аналогичный проект реализован и у нас – мемориальный комплекс «Брестская крепость». Когда в мире идет борьба с памятниками советским воинам, Беларусь и Россия защищают правду о Победе. А теперь в нашей Конституции есть раздел о сохранении исторической памяти.

А если вспомнить белорусских русских – Аладова, Корш-Саблина, Владимира Мулявина, все они родились в России, но жили и творили на нашей земле. А вот Федор Достоевский не бывал в Беларуси, но классик литературы, пожалуй, самый знаменитый русский, чья родословная уходит корнями в белорусскую землю.

Валентина Пуцыкович, хранитель фондов музея Ф.М. Достоевского:

Достоевские (или ДостОевские – мы их называем) здесь жили до середины XVII века. А что случилось? А случилось, говоря языком Федора Михайловича Достоевского, преступление без наказания. У них было имение. И вот, когда была война, проходили войска Богдана Хмельницкого, это имение было разорено. Достоевские не смогли восстановиться экономически.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Старая Русса – это единственный город, который Достоевский выбрал по собственному желанию. Во всех остальных городах, где приходилось жить и бывать писателю, за него выбирали обстоятельства или другие люди. И хотя выбор Старой Руссы как места летнего отдыха был несколько случайным, этот город на восемь лет стал для него родным.

Ровно столько же в Ярославле прожил автор «Зорки Венеры» Максим Богданович. В российском городе открыт музей белорусскому классику. Культурные связи между Беларусью и Россией крепнут год от года. Яркий тому пример – «Славянский базар», фестиваль «Творчество юных» в Анапе, «Вместе мы можем больше» в Могилеве.