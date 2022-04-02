Одна из задумок – показать жителям Москвы творчество театра Янки Купалы. Что общего в культуре Беларуси и России?
35 журавлей уносят в небо душу солдата. Смотреть и ничего не чувствовать невозможно. Мемориал во Ржеве приехали открывать два президента: Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко на открытии мемориала в Ржеве: «Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем». Подробнее здесь.
Памятник у соседей воздвигнут на пожертвования и деньги из бюджета Союзного государства. Аналогичный проект реализован и у нас – мемориальный комплекс «Брестская крепость». Когда в мире идет борьба с памятниками советским воинам, Беларусь и Россия защищают правду о Победе. А теперь в нашей Конституции есть раздел о сохранении исторической памяти.
А если вспомнить белорусских русских – Аладова, Корш-Саблина, Владимира Мулявина, все они родились в России, но жили и творили на нашей земле. А вот Федор Достоевский не бывал в Беларуси, но классик литературы, пожалуй, самый знаменитый русский, чья родословная уходит корнями в белорусскую землю.
Валентина Пуцыкович, хранитель фондов музея Ф.М. Достоевского:
Достоевские (или ДостОевские – мы их называем) здесь жили до середины XVII века. А что случилось? А случилось, говоря языком Федора Михайловича Достоевского, преступление без наказания. У них было имение. И вот, когда была война, проходили войска Богдана Хмельницкого, это имение было разорено. Достоевские не смогли восстановиться экономически.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Старая Русса – это единственный город, который Достоевский выбрал по собственному желанию. Во всех остальных городах, где приходилось жить и бывать писателю, за него выбирали обстоятельства или другие люди. И хотя выбор Старой Руссы как места летнего отдыха был несколько случайным, этот город на восемь лет стал для него родным.
Ровно столько же в Ярославле прожил автор «Зорки Венеры» Максим Богданович. В российском городе открыт музей белорусскому классику.
Культурные связи между Беларусью и Россией крепнут год от года. Яркий тому пример – «Славянский базар», фестиваль «Творчество юных» в Анапе, «Вместе мы можем больше» в Могилеве.
Виктория Ратобыльская, начальник отдела международного сотрудничества и взаимодействия со СМИ:
У нас в планах проведение Дней культуры Республики Беларусь в Российской Федерации. Это мероприятие должно состояться в Москве и Казани. Культурная программа формируется, но одна из задумок – показать жителям столицы Российской Федерации творчество театра Янки Купалы.
Культурная география Союзного государства обширная: от Минска до Владивостока, от Иваново до Иваново. Да, вы не ослышались: города-тезки. Только российское Иваново с прозвищем «город невест». А еще Светлогорск – русский и белорусский, Любань, Кировск. И список можно продолжать бесконечно.
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