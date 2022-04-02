Чем ребёнку грозит интернет? Алесей Новаш об опасностях в Сети и цифровой гигиене

Трудно сегодня представить современную жизнь без интернета. Тут можно и мультфильмы посмотреть, и что-то скачать для себя, статьи прочитать, в игры поиграть, ответ на любой вопрос найти также без проблем. Но при таком обилии информации возникает вопрос: как же обезопасить детей от нежелательного контента? О том, с какими опасностями они могут там столкнуться и как надо вести себя в интернете, расскажет гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Алексей Владимирович Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома. Какие опасности для детей таит в себе интернет? Юлия Самусенко, ведущая:

Какие виды опасности подстерегают детей в интернете?

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Зачастую основная проблема, на мой взгляд, что из-за своего незрелого возраста и непонимания того, что происходит, с кем они общаются, чем они пытаются заниматься, они, к сожалению, становятся объектами преступной деятельности каких-то более взрослых, скоординированных людей. Мы сталкивались с такими ситуациями, когда несовершеннолетние дети вступали в ситуации, связанные с фишингом (это процесс сброски поддельных страничек, чтобы впоследствии завладеть конфиденциальной информацией наших граждан и списать у них денежные средства).

Алексей Новаш:

Но вопрос заключался в том, что, когда с ними общались, мы приходили к выводу, что их основной задачей было не столько получение средств, а сколько определенного вида игра. Они вступали в определенные паблики, в которых между собой составлялся рейтинг, кто больше обманет, кто больше получит каких-то потенциальных баллов. Детей таким образом вовлекают в процесс противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Все прекрасно знают, об этом много говорится. Почему это завлекает? Вроде бы легкий заработок, возможность почувствовать себя взрослым человеком, выйти на самостоятельные пути зарабатывания каких-то средств и обеспечения себя, не понимая и не зная той ответственности, которая может наступить за такие действия. И здесь наша основная задача как взрослых людей, как родителей: объяснить, показать и рассказать, что хорошо, а что плохо. Что нужно делать, чтобы оградить своего ребенка от нежелательного контента?

Александр Меженный, ведущий:

Что же все-таки взрослые могут сделать? Варианты о том, что хорошо, а что плохо, мне кажется, не очень срабатывают. Алексей Новаш:

Есть понятие – соблюдение правил цифровой гигиены. Она должна нами, взрослыми, прививаться на самой ранней стадии. И сейчас у нас в государстве разработан ряд программ, комплексов, в которых задействованы все республиканские органы, которые направлены именно на то, чтобы обеспечить с самых ранних шагов (на стадии поступления в детский сад, в школу, в среднее учебное заведение, высшее учебное заведение) процедур объяснения и сознания того, какие правила существуют, как не стать жертвой либо невольным соучастником каких-то противоправных действий.

Алексей Новаш:

Мы должны пытаться вступить в связь со своими детьми. И показательно именно то, чтобы ребенок рассказывал и показывал, с кем он общается, и мы самостоятельно видели. Например, он общается в той же социальной сети, посмотреть, кто собеседник его. Если это его одноклассники, где-то его сверстники – это одно дело. Если вступают в полемику люди с достаточно большими временными рамками (по возрасту различия), то какие предложения там поступают, на какую тему они общаются – это вопросы личной безопасности. Какую информацию можно предоставлять публично? Те же наши дисконтные карты, которые мы спокойно используем. Мы идем в магазин, нам предлагают: давайте мы будем предоставлять определенные скидки и услуги, заполните анкету, в которую запишите все ваши данные. Интернет помнит все, всю информацию он запоминает, поэтому в первую очередь это должно быть личное общение «ребенок-родитель». И общение построено не на том, что я взрослый, а ты маленький, ты должен меня только слушать и понимать. Это должна быть взаимная обратная связь и понимание именно вопроса дружественных отношений. Может ли ребенок обойти все ограничения в Сети? Александр Меженный:

А есть какие-то варианты, как в телевизоре, условно говоря: блокировка каких-нибудь каналов, но в данном случае сайты все равно потом обходят как-то, и дети тоже знают.