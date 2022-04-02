Он татарин, она белоруска. Как живёт интернациональная семья из Минска?
Новости Беларуси. Интернациональная семья Хуснутдиновых не понаслышке знает, что такое народное единство. Ринат и Наталья сплели свои культурные традиции в один союз 25 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И живут душа в душу. Он татарин, она белоруска. Инженер из Казани нашел свою судьбу в Минске. Координаты сошлись во всех смыслах.
Ринат Хуснутдинов:
Я в свое время поколесил по всему Советскому Союзу, побывал во всех концах Советского Союза. И эта фраза меня вела. Но, когда я нашел то, что я хотел, я сказал себе по-другому: хорошо там, где мы есть.
Наталья Хуснутдинова:
В принципе, я посмотрела, что мы очень похожи, то, что мы жили в СССР. Чувствовалось, что не так, когда ты попадаешь вообще в какие-то традиции, которые тебе не принять. У нас в семье три религии, можно сказать. У меня мама католичка, я православная, Ринат мусульманин. И уживайся, как хочешь. И тем не менее мы находим, мы можем зайти в любой храм.
Они готовят татарские блюда и поют белорусские народные песни. Ездят к родственникам в Казань и принимают их у себя в Беларуси. Точно знают, что такое настоящие любовь и дружба.
Наталья Хуснутдинова:
Почему – вы спросили – мы вместе? Две разные национальности, культуры. Потому что есть любовь. Очень просто. И какие бы в жизни ни происходили ситуации, всегда основа, фундамент – это чувство, которое было изначально. Остальное уже дело техники.
Вот на таких семьях и держится наше большое и многонациональное Союзное государство.
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