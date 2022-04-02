Он татарин, она белоруска. Как живёт интернациональная семья из Минска?

Новости Беларуси. Интернациональная семья Хуснутдиновых не понаслышке знает, что такое народное единство. Ринат и Наталья сплели свои культурные традиции в один союз 25 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И живут душа в душу. Он татарин, она белоруска. Инженер из Казани нашел свою судьбу в Минске. Координаты сошлись во всех смыслах.

Ринат Хуснутдинов:

Я в свое время поколесил по всему Советскому Союзу, побывал во всех концах Советского Союза. И эта фраза меня вела. Но, когда я нашел то, что я хотел, я сказал себе по-другому: хорошо там, где мы есть.

Наталья Хуснутдинова:

В принципе, я посмотрела, что мы очень похожи, то, что мы жили в СССР. Чувствовалось, что не так, когда ты попадаешь вообще в какие-то традиции, которые тебе не принять. У нас в семье три религии, можно сказать. У меня мама католичка, я православная, Ринат мусульманин. И уживайся, как хочешь. И тем не менее мы находим, мы можем зайти в любой храм.