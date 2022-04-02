2 апреля 1997 года был подписан договор о союзе Беларуси и России. Как складывались отношения двух стран?

Новости Беларуси. Культурные и исторические корни, общие традиции – то, что веками объединяет народы России и Беларуси. От общих космических планов до машиностроения, продовольствия, сельского хозяйства. Да что уж говорить, доступная мобильная связь подчеркивает то, что стираются видимые и невидимые границы между нами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многое сделано, но еще предстоит огромная работа по укреплению интеграции. Но сегодня нам есть что вспомнить и чем гордиться. Об истоках братства репортаж Вероники Кудринецкой. История двусторонних отношений Беларуси и России начинается в далеком прошлом. Еще в те времена, когда наши земли входили в состав ВКЛ, а Россия была Великим княжеством Московским. Русские государи часто женились на княжнах литовских и выдавали дочерей за полоцких князей. Например, супругой Александра Невского стала Александра, дочь Брячислава Полоцкого.

Владимир Варнаев, старший научный сотрудник Новогородского музея-заповедника:

Новгород очень радовался, что привез достойную девушку, которую все понимают, которая из такой же среды. Своя она стала. И, конечно, жена Александра была любимицей Новгорода, наверное. Она удостоилась канонизации, она лежит в Новгороде. И она связала Новгород, князя Александра, своего великого мужа, и белорусскую землю.

С тех пор, как купец Садко пел песни на берегу новгородских озер, а Западная Двина и Полота были торговым центром славян-кривичей, прошли сотни лет. Современные государства давно получили статус независимых, но не переставали искать новые способы взаимовыгодного сотрудничества. Так появились СНГ и зона свободной торговли. Руководителям Беларуси и России всего этого показалось недостаточно: братские узы, веками связывавшие два народа, общность языка, традиций и культуры – все это обязывало укрепить отношения между странами. Так, 2 апреля 1997 года был подписан договор о союзе Беларуси и России. А уже сегодня мы формируем единое научно-технологическое пространство, выстраиваем промышленную политику и гармонизируем наши экономики.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Россия – это наш самый основной стратегический партнер, товарооборот из года в год растет. В 2021 году, по сравнению с 2020-м, он увеличился на 35 %.

Вот этот трактор зовут BELARUS. Зимой он чистит российские города, летом поливает их водой. Детали белорусские, а производства есть и в Минске, и в Перми, и в Великом Новгороде. К слову, с этим российским регионом у нашей страны давно сложились добрососедские взаимовыгодные отношения.

Вероника Минина, первый заместитель губернатора Новгородской области:

Уже много лет у нас сотрудничество с Беларусью строилось по признаку сельхозпродукции. Это техника, это переработка, это поставка продуктов, используется семенной фонд. Это все, что называется, в блоке Министерства сельского хозяйства.