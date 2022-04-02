Ректор БГУ: по итогам 2021 года у нас 68% экспорта наукоёмкой продукции осуществлено с Россией

Даниил Рубисов – студент истфака БГУ. Приехал на учебу из Сергиева Посада. Впереди защита диплома, а потом студент продолжит обучение в магистратуре в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даниил Рубисов, студент БГУ:

Дело в том, что мой дедушка родом из Слонима, и сам непосредственно связан с историей. Поэтому так получилось, что судьба этого народа в связи с моими корнями мне небезразлична.