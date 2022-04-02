Ректор БГУ: по итогам 2021 года у нас 68% экспорта наукоёмкой продукции осуществлено с Россией

Даниил Рубисов – студент истфака БГУ. Приехал на учебу из Сергиева Посада. Впереди защита диплома, а потом студент продолжит обучение в магистратуре в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Даниил Рубисов – студент истфака БГУ. Приехал на учебу из Сергиева Посада. Впереди защита диплома, а потом студент продолжит обучение в магистратуре в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Даниил Рубисов, студент БГУ:
Дело в том, что мой дедушка родом из Слонима, и сам непосредственно связан с историей. Поэтому так получилось, что судьба этого народа в связи с моими корнями мне небезразлична.
Совместные образовательные программы и магистратуры уже давно стали визитной карточкой системы образования Союзного государства. К примеру, четверть международных соглашений БГУ, а их, к слову, больше полутысячи, заключены с Россией.
Андрей Король, ректор БГУ:
По итогам 2021 года у нас 68 % процентов с небольшим хвостиком экспорта наукоемкой продукции было осуществлено именно с нашими партнерами из Российской Федерации. Осуществляется 41 проект, который так или иначе финансируется из средств Российского фонда фундаментальных исследований и Белорусского фонда фундаментальных исследований.
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