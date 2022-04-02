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Ректор БГУ: по итогам 2021 года у нас 68% экспорта наукоёмкой продукции осуществлено с Россией

02 апреля 2022 16:38
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Даниил Рубисов – студент истфака БГУ. Приехал на учебу из Сергиева Посада. Впереди защита диплома, а потом студент продолжит обучение в магистратуре в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ректор БГУ: по итогам 2021 года у нас 68% экспорта наукоёмкой продукции осуществлено с Россией-1

Даниил Рубисов, студент БГУ:
Дело в том, что мой дедушка родом из Слонима, и сам непосредственно связан с историей. Поэтому так получилось, что судьба этого народа в связи с моими корнями мне небезразлична.

Ректор БГУ: по итогам 2021 года у нас 68% экспорта наукоёмкой продукции осуществлено с Россией-3

Совместные образовательные программы и магистратуры уже давно стали визитной карточкой системы образования Союзного государства. К примеру, четверть международных соглашений БГУ, а их, к слову, больше полутысячи, заключены с Россией.

Ректор БГУ: по итогам 2021 года у нас 68% экспорта наукоёмкой продукции осуществлено с Россией-5

Андрей Король, ректор БГУ:
По итогам 2021 года у нас 68 % процентов с небольшим хвостиком экспорта наукоемкой продукции было осуществлено именно с нашими партнерами из Российской Федерации. Осуществляется 41 проект, который так или иначе финансируется из средств Российского фонда фундаментальных исследований и Белорусского фонда фундаментальных исследований.

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# Союзное государство # общество # Даниил Рубисов # Андрей Король # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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