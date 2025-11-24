В Беларуси планируют стимулировать молодёжь идти в науку
Формируя законодательную базу, депутаты создают фундамент для развития страны. На решение практических задач, от которых зависит прогресс ключевых отраслей, должно быть сосредоточено и наше научное сообщество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В НАН Беларуси обсуждают перспективы совершенствования научной сферы.
Но работа должна приносить конкретный результат и пользу экономике. Потому сегодня главный акцент на совершенствовании научной деятельности. Задачи ученым поставил Александр Лукашенко на большом совещании в конце минувшей недели. Сегодня в коллективах обсуждают озвученные главой государства требования.
О чём Президент говорил с учёными почти 4 часа, читайте здесь.
Эффективная наука обеспечивает технологический суверенитет. Но без новых прорывных разработок добиться этого невозможно. Как отметил глава государства, пропасть между лабораторией и заводским цехом недопустима и сейчас, в период санкционного давления особенно важно развивать науку во всех областях. Однако, несмотря на то, что государство выделяет на эти цели огромные средства, отдачи от инвестиций практически нет.
Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Важно, чтобы ученый шел в госорган, на производство, к идеологу, в исполком. И помимо статей научных, где он обосновывает свою теорию, внедрял эту теорию конкретно в районе, в области, в городе. И вот когда еще одной колоночкой, помимо публикаций, станет взаимодействие с госорганом, тогда наука тоже, хочешь не хочешь, но вынуждена будет повернуться в сторону практики.
Еще одна проблема, требующая решения – отсутствие связки опыта и молодости. Инициатива молодых блокируется, вместе с этим растет кадровый голод. Сейчас важно стимулировать приток ученых и мотивировать идти в науку молодежь.
Помочь в решении вопроса должна система венчурного финансирования идей. Академия наук планирует ввести такой пилотный проект в технопарках, чтобы их воспитанники получили возможности для реализации своих инновационных проектов.