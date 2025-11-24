В Беларуси планируют стимулировать молодёжь идти в науку

Формируя законодательную базу, депутаты создают фундамент для развития страны. На решение практических задач, от которых зависит прогресс ключевых отраслей, должно быть сосредоточено и наше научное сообщество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но работа должна приносить конкретный результат и пользу экономике. Потому сегодня главный акцент на совершенствовании научной деятельности. Задачи ученым поставил Александр Лукашенко на большом совещании в конце минувшей недели. Сегодня в коллективах обсуждают озвученные главой государства требования.

О чём Президент говорил с учёными почти 4 часа, читайте здесь.

Эффективная наука обеспечивает технологический суверенитет. Но без новых прорывных разработок добиться этого невозможно. Как отметил глава государства, пропасть между лабораторией и заводским цехом недопустима и сейчас, в период санкционного давления особенно важно развивать науку во всех областях. Однако, несмотря на то, что государство выделяет на эти цели огромные средства, отдачи от инвестиций практически нет.