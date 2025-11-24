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В Беларуси планируют стимулировать молодёжь идти в науку

24 ноября 2025 17:42
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Формируя законодательную базу, депутаты создают фундамент для развития страны. На решение практических задач, от которых зависит прогресс ключевых отраслей, должно быть сосредоточено и наше научное сообщество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В НАН Беларуси обсуждают перспективы совершенствования научной сферы.

В Беларуси планируют стимулировать молодёжь идти в науку-2

Но работа должна приносить конкретный результат и пользу экономике. Потому сегодня главный акцент на совершенствовании научной деятельности. Задачи ученым поставил Александр Лукашенко на большом совещании в конце минувшей недели. Сегодня в коллективах обсуждают озвученные главой государства требования.

О чём Президент говорил с учёными почти 4 часа, читайте здесь.

Эффективная наука обеспечивает технологический суверенитет. Но без новых прорывных разработок добиться этого невозможно. Как отметил глава государства, пропасть между лабораторией и заводским цехом недопустима и сейчас, в период санкционного давления особенно важно развивать науку во всех областях. Однако, несмотря на то, что государство выделяет на эти цели огромные средства, отдачи от инвестиций практически нет. 

В Беларуси планируют стимулировать молодёжь идти в науку-4

Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Важно, чтобы ученый шел в госорган, на производство, к идеологу, в исполком. И помимо статей научных, где он обосновывает свою теорию, внедрял эту теорию конкретно в районе, в области, в городе. И вот когда еще одной колоночкой, помимо публикаций, станет взаимодействие с госорганом, тогда наука тоже, хочешь не хочешь, но вынуждена будет повернуться в сторону практики.

В Беларуси планируют стимулировать молодёжь идти в науку-6

Еще одна проблема, требующая решения – отсутствие связки опыта и молодости. Инициатива молодых блокируется, вместе с этим растет кадровый голод. Сейчас важно стимулировать приток ученых и мотивировать идти в науку молодежь.

Помочь в решении вопроса должна система венчурного финансирования идей. Академия наук планирует ввести такой пилотный проект в технопарках, чтобы их воспитанники получили возможности для реализации своих инновационных проектов.

# Белорусская наука

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