«Один в поле не воин». Почему натовским странам не нравится взаимопомощь Беларуси и России?

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу».
Лазуткин: наша оккупация была достаточно короткой. Если бы она продлилась 10 лет – нам бы устроили сокращение населения. Подробности.
Кирилл Казаков, СТВ:
Многие сейчас говорят о том, что появление ядерного оружия на территории Беларуси… Я просто пытаюсь исходить из того, что вам приходится рассказывать ребятам. Что появление ядерного оружия на территории Беларуси – это чуть ли не вхождение нашей страны в состав России. И под вашим вот этим шевроном, здесь вот где-то, скрывается российский флаг. Где-то так. То есть у нас по улицам ходят белорусские военные, на самом деле они с Урала. И, в общем, вся наша независимость с точки зрения военной безопасности… Мы объясняем, что НАТО – это межнациональный, как они говорят, оборонительный союз. И поляки могут защищать литовцев, а литовцев может защищать Америка. И это нормально. У нас русских защищают белорусы – и это беда. Как-то так.
Алексей Осипов, заместитель начальника Минского суворовского военного училища:
Знаете, нас с первых дней в армии, во-первых, учат тому, что один в поле не воин, с одной стороны. Плюс, там уже изучают тактику, понимая, что есть сосед слева, есть сосед справа. Есть общая задача, ты ее должен выполнять. Поэтому для меня, знаете, уже более 15 лет в погонах. И я все эти 15 лет ношу этот флаг на форме. Я на построении слышу наш гимн, я его знаю. Для меня это вообще обычные какие-то вещи, повседневные, опять же, к традиционности возвращаясь. Поэтому когда мне пытались сказать, что это не мой флаг. Позвольте, если я с этим флагом в строю простоял и задачи выполнял, то почему…
Алена Сырова, СТВ:
Не всем повезло так, как военным. Не все это испытание прошли.
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