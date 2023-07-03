«Один в поле не воин». Почему натовским странам не нравится взаимопомощь Беларуси и России?

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу».

Лазуткин: наша оккупация была достаточно короткой. Если бы она продлилась 10 лет – нам бы устроили сокращение населения. Подробности.

Кирилл Казаков, СТВ:

Многие сейчас говорят о том, что появление ядерного оружия на территории Беларуси… Я просто пытаюсь исходить из того, что вам приходится рассказывать ребятам. Что появление ядерного оружия на территории Беларуси – это чуть ли не вхождение нашей страны в состав России. И под вашим вот этим шевроном, здесь вот где-то, скрывается российский флаг. Где-то так. То есть у нас по улицам ходят белорусские военные, на самом деле они с Урала. И, в общем, вся наша независимость с точки зрения военной безопасности… Мы объясняем, что НАТО – это межнациональный, как они говорят, оборонительный союз. И поляки могут защищать литовцев, а литовцев может защищать Америка. И это нормально. У нас русских защищают белорусы – и это беда. Как-то так.