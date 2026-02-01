Неприкасаемых нет! Что общего в подходах к управлению у Лукашенко и Си Цзиньпина?

Валерий Мацель, заведующий кафедрой международных отношений Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Для того, чтобы попасть в разряд чиновничества и стать государственным служащим в Китае, необходимо сдать так называемый государственный экзамен. Это серьезнейшее испытание, которое проходит в течение года даже в несколько этапов, где ты должен максимально показать свои высокие знания и в культуре Китая, и в идеологии Китая. Показать свой самый высочайший IQ. Конкуренция не просто большая, она сумасшедшая. Доходит до 20-25 человек на место. Точно так же, как и в партийных кругах. Ты просто проходишь по этой ступеньке. Я вам хочу сказать, как было в эпоху Советского Союза. Действительно, в общем, был строжайший отбор кадров, чтобы кадр потихоньку, шаг за шагом поднимался по этой лестнице.

Вот инвестиционная программа в Китае – каждому району, каждой провинции доводятся какие-то показатели, сколько ты должен принять инвестиций, сколько ты должен реализовать этих инвестиционных проектов. Пожалуйста, реализовал этот проект – из этой низшей ступеньки поднялся на высшую ступеньку. Не реализовал этот проект – извини, с этой ступеньки ты опускаешься на более низкую ступеньку.

Хочу сказать, как и для нашего Президента, так и для председателя Си Цзиньпина очень важное единство в этом плане – нет неприкасаемых. Особенно в этой части характерно для Китая, когда на каких-то этапах, ну, так уж получалось, в коррупционных делах были замешаны самые высшие партийные руководители Китая. И это была своеобразная лакмусовая бумажка для авторитета председателя и генсека Си Цзиньпина. Эти люди освобождались от занимаемых должностей, приговаривались к большим срокам тюремного заключения, а некоторые и к смертной казни. И это стало жестким показателем.

У нас действительно там самые великолепные политические отношения, которые соответствуют развитию нашего торгово-экономического сотрудничества. Но вот тут хотелось бы, чтобы мы не споткнулись о такой подводный камень, что вот у нас такие отличные политические отношения, что нам почти уже и не надо в торговых отношениях ничего делать. Стоит нам завести туда товар – «а, он из Беларуси», и он тут же разойдется. Нет! Китайский рынок – это самый емкий рынок в мире. Это действительно полтора миллиарда долларов, но это и самый высококонкурентный рынок в мире.