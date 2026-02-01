Неприкасаемых нет! Что общего в подходах к управлению у Лукашенко и Си Цзиньпина?

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Валерий Мацель, заведующий кафедрой международных отношений Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Для того, чтобы попасть в разряд чиновничества и стать государственным служащим в Китае, необходимо сдать так называемый государственный экзамен. Это серьезнейшее испытание, которое проходит в течение года даже в несколько этапов, где ты должен максимально показать свои высокие знания и в культуре Китая, и в идеологии Китая. Показать свой самый высочайший IQ. Конкуренция не просто большая, она сумасшедшая. Доходит до 20-25 человек на место. Точно так же, как и в партийных кругах. Ты просто проходишь по этой ступеньке. Я вам хочу сказать, как было в эпоху Советского Союза. Действительно, в общем, был строжайший отбор кадров, чтобы кадр потихоньку, шаг за шагом поднимался по этой лестнице.
Вот инвестиционная программа в Китае – каждому району, каждой провинции доводятся какие-то показатели, сколько ты должен принять инвестиций, сколько ты должен реализовать этих инвестиционных проектов. Пожалуйста, реализовал этот проект – из этой низшей ступеньки поднялся на высшую ступеньку. Не реализовал этот проект – извини, с этой ступеньки ты опускаешься на более низкую ступеньку.
Хочу сказать, как и для нашего Президента, так и для председателя Си Цзиньпина очень важное единство в этом плане – нет неприкасаемых. Особенно в этой части характерно для Китая, когда на каких-то этапах, ну, так уж получалось, в коррупционных делах были замешаны самые высшие партийные руководители Китая. И это была своеобразная лакмусовая бумажка для авторитета председателя и генсека Си Цзиньпина. Эти люди освобождались от занимаемых должностей, приговаривались к большим срокам тюремного заключения, а некоторые и к смертной казни. И это стало жестким показателем.
У нас действительно там самые великолепные политические отношения, которые соответствуют развитию нашего торгово-экономического сотрудничества. Но вот тут хотелось бы, чтобы мы не споткнулись о такой подводный камень, что вот у нас такие отличные политические отношения, что нам почти уже и не надо в торговых отношениях ничего делать. Стоит нам завести туда товар – «а, он из Беларуси», и он тут же разойдется. Нет! Китайский рынок – это самый емкий рынок в мире. Это действительно полтора миллиарда долларов, но это и самый высококонкурентный рынок в мире.
Алена Сырова, СТВ:
И все же наши кадры глава государства часто критикует за недостаточную расторопность. Даже в тех же белорусско-китайских отношениях. Про инвестиции многие говорят, но все ли делают для того, чтобы привлечь? А между тем только в инициативу «Один пояс, один путь» Китай за 10 лет инвестировал почти 1 триллион долларов. Останавливаться не планируют. Но...
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все ли мы сделали для того, чтобы китайские инвесторы бежали к нам по Шелковому пути?
Алена Сырова, СТВ:
Нет сомнений, ответы прозвучали во Дворце Независимости. И выводы сделаны.