Сколько зарабатывают выпускники Витебской ветакадемии на распределении? Ответила Ольга Горлова

Витебская академия в 2025 году отметила столетие. И там констатируют, в последнее время запрос на специалистов колоссальный. Отчасти это может быть связано с плодящимися в геометрической прогрессии ветклиниками частной формы собственности. Растет их количество. Каких только докторов и лап не найти. Но в основном запрос связан с требованиями в АПК и к АПК, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Лукашенко: иногда делаем медленно, иногда не делаем вообще – поэтому давайте напрягаться. Алена Сырова, политический обозреватель:

Допускаю, что вам слабо верится, что кто-то мечтает проводить время на фермах, если только мы не про детей ведем речь. Но чем предполагать, эффективнее изучить факты и цифры.

Ольга Горлова, ректор Витебского ордена «Знака почета» государственной академии ветеринарной медицины:

На одного специалиста приходится от 15 заявок на совершенно разные должности, на совершенно разные государственные предприятия. И мы здесь не упоминаем про частные. Практически 98-99 % выпускников приступают к работе на первое рабочее место – это государственные предприятия. Отрабатывают обязательный срок 75 %. Это совершенно точно достоверная информация. Остаются работать на первом рабочем месте после срока обязательной отработки 38 %. Мне кажется, это очень хороший показатель. Потому что за это время кто-то вышел замуж, кто-то женился, кто-то решил поменять сферу деятельности, кто-то себя проявил и его перевели. Мы провели анализ и по закреплению целевиков. Это был выпуск 2019 года, и у них окончился срок обязательной отработки в 2024 году. Так вот, отработали полный срок и остались работать на этом же месте 48 %. Поэтому, наверное, действительно мифы, которые бы мы хотели разрушить.

Ольга Горлова:

У нас в структуре есть еще обособленное структурное подразделение, это Лужеснянский аграрный колледж. Так вот, если сложить наши контрольные цифры приема, то у нас получается практически 900 человек. Для того, чтобы набрать хотя бы один к одному, 900 абитуриентов к нам должно прийти. Для того, чтобы был конкурс один к двум, как многие говорят, практически 1600 человек должно поучаствовать в этом. Алена Сырова:

А у вас конкурс есть? Ольга Горлова:

Нет, конкурса нет. Вот если один к одному, на ветсанэкспертизу, на фармацию, но там небольшие, там 10-15 человек всего. Там, конечно, конкурсы, можно сказать, что есть. Если, конечно же, это ветеринарная медицина, куда как минимум идет 500 человек, и плюс еще аграрный колледж, то, конечно же, здесь один к одному, если мы закрываемся, то хорошо. У нас несколько лет есть недоборы. Из этих цифр контрольных приемов больше 500. Думаю, что 28 человек на одну специальность – это не такой существенный уже недобор, о котором можно было бы говорить, и говорить о невостребованности кадров.

Ольга Горлова:

Из республиканского бюджета на подготовку одного студента затрачивается 56 тысяч за время обучения. То есть это те деньги, которые он обязан будет вернуть, если не приступит к обязательной отработке. Говоря о том, какие заработные платы… Те документы, которые к нам приходят с просьбой о распределении – зарплата всегда выше 3 тысяч. Мы понимаем, что это оклад, и сюда будут идти еще определенные преференции за стаж, категории, премии. Мы запустили с ноября прошлого года пилотный проект, когда студенты, начиная с третьего курса, уезжают на производство во время учебного процесса. Мы переводим на этот период на управляемую самостоятельную работу. И они совершенно разные регионы выбирают и предприятия, уезжают. Сроком на 3 недели, 2-3 недели. Закрепляется за одним ветеринарным врачом, как правило, один-два студента. Ну, для того, чтобы был охват, и для того, чтобы как можно лучше освоить практические навыки и соблюсти вот эту практикоориентированную подготовку, о которой все время говорит Президент. И быть в реалии, и прийти действительно, знать и уметь то, что сейчас происходит.