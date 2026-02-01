«Китай – это всерьёз и надолго!» Лукашенко о торговле и сферах сотрудничества с КНР

Партнерство Беларуси и Китая во многом подтверждает, что можно найти баланс, находясь в разных весовых категориях, как в политике, так и в экономике. Итоговые данные за 2025 год это подтверждают. В прошлом году товарооборот Беларуси и Китая впервые составил без малого 9 миллиардов долларов. Хотя еще 10 лет назад была отметка в 2,5 миллиарда, а наш экспорт только приближался к миллиардной отметке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но этот показатель вырос вдвое. Мы нарастили поставки сельхозпродукции – мяса, молока, рапсового масла – и сохранили позиции по пиломатериалам и калию. Со стороны кажется, все просто – бери да поставляй. Особенно, в огромный Китай. Но это только кажется.

Белорусские специалисты не раз в интервью рассказывали, что рынок КНР с наскока не возьмешь. На это уходят годы переговоров! Очень высокая конкуренция – а в Китае есть все, и даже больше, – и очень высокие требования к продукции. В КНР больше 30 тысяч национальных стандартов, в каждый нужно вписаться, и их количество постоянно растет. Так что попробуй еще взять эту планку. Как видите, у нас получается. Но Президента такая картина по Китаю не совсем устраивает. Нужно бежать еще быстрее. Да, мы всепогодные и всесторонние, но это не гарантирует особое место на рынке. Пришло время, как выразился глава государства, переформатировать наши подходы в работе с Пекином. Что это значит, разбирался Евгений Пустовой.

Одна из крупнейших экономик мира. Страна-законодатель трендов в технологиях. А теперь это трек для мировой экономики. Глобальный инвестор, причем со стабильным внешнеполитическим курсом – Пекин никогда не штормило в международных делах. На неделе Президент провел совещание по дальнейшему развитию белорусско-китайских отношений. Уже сам термин «развитие» акцентирует нашу стратегию взаимодействия с Пекином. Лукашенко: когда видишь цифры китайских инвестиций по областям – сразу ясно, кто как работает.

Из окон Дворца Независимости, где проходило совещание, виден белорусский «Атлант». И на производстве холодильных товаров отражаются теплые отношения с Китаем. У нашего «Атланта» целый конвейер договоренностей с представителями гигантской экономики. При разработке этой линии мы исходили из того, чтобы вписаться в существующие площади и минимизировать транспортные операции, используемых людей. Поэтому линия создана в виде почти замкнутого цикла. Когда здесь загрузка, здесь же съем готовых заготовок.

Эта китайская линия – про экономику и эргономику. Быстрее и проще, и красивее выходят дверные панели для холодильников. Эта главная деталь в дизайне контейнеров холода. А в перспективе через год-два поставят еще одну линию для создания всей оболочки холодильников и морозильников. Она будет в виде буквы «П», а не отдельных элементов как сейчас. Будущее напоминает и это производство. Причем новое. Исторический этапа для развития «Атланта». В год планируют выпускать по 150 тысяч морозильных ларей. Этаких горизонтальных холодильников. Попытка уже была – помешал развал Союза. А теперь настроены позитивно. Специально исследовали спрос.

Дмитрий Соколовский, начальник научно-технического центра ЗАО «Атлант»:

Сходятся все факторы, которые в том числе упоминал в своем выступлении глава государства. Меньшим количеством нужно выпускать, больше повышая производительность труда. Эта автоматизация позволяет проводить быстрые переналадки. То есть переход с одной модели на другую, либо перенастройка происходит в автоматическом режиме. Следующий вопрос – это вопрос качества, который сегодня тоже является одним из основополагающих. Автоматизированная линия обеспечивает качество по умолчанию. Конвейер длинной в 150 метров – полностью роботизирован. Значит, обойдутся без трудовых мигрантов. Роботизация – одна из задач социально-экономического развития, утвержденная прилюдно на ВНС. «Мы – машиностроительная страна!» Лукашенко о необходимости увеличить плотность роботизации к 2030-му.

Еще ближе присмотреться к Китаю сподвигли санкции. Если европейские производители предлагали то, что есть, то китайские компании готовы создать то, что надо, и даже под определенную сумму. Диалог между производителями отражает тесные дипломатические отношениях в верхах (Подробнее). У этого совещания сразу несколько целей. Расшевелить наш бизнес и ответственных госмужей за стратегическое направление, обсудить конкретную проблематику экономического сотрудничества и публично продемонстрировать – новые дипломатические треки – ни в коему случае не перекрывают проверенный путь на Глобальный Юг. Китай – это всерьёз и надолго! Лукашенко собрал совещание по вопросам сотрудничества с КНР.