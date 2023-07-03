Лазуткин: наша оккупация была достаточно короткой. Если бы она продлилась 10 лет – нам бы устроили сокращение населения

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Андрей, тебе парировали с точки зрения, что ты коммунист все-таки. Но я немножко уведу тебя от этого прямого ответа. Скажи, пожалуйста, если брать даже английский язык, 3 Июля для белорусов – это Independent Day, Victory Day либо же Liberty Day?

Андрей Лазуткин, политолог:

Вы правильно сказали, что это никогда не было днем освобождения от России или от русской какой-то оккупации, от Советского Союза. То, что отмечает сегодня Прибалтика. Это действительно День Независимости, который мы получили не просто в войне, это была война на уничтожение. А почему? Потому что, допустим Франция, Бельгия, другие страны, Западная Европа не являлись целью колониальной политики немецкой. Это была просто смена администрации, мы забираем вашу промышленность, проводим некую сегрегацию. Кирилл Казаков:

Дания шесть часов сопротивлялась. Андрей Лазуткин:

Объединенная Европа. Мы уничтожаем…

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Адна фраза. Калі б мы з вамі зараз узялі план «Барбароса» і прачыталі тое, што немцы пісалі перед нападам на СССР, мы бы з вамі прачыталі, што з гэтага моманту, то бок з 22 чэрвеня 1941 года, вайна набывае прынцыпова іншы характар. Гэта расавая ідэалагічная вайна на вынішчэнне. Канец цытаты. Андрей Лазуткин:

Еще, Кирилл, по поводу английского языка. Немцы не делали ничего, что бы не делала Британская Империя в свое время. Все эти колониальные практики Гитлер просто перенес на нашу Восточную Европу. Организация голода искусственного, организация геноцида – все то, что делала Британия, допустим, в Индии. Игорь Марзалюк:

Яшчэ адна цытата ў пацверджанне. Таварыш Адольф, які нам таварышам не быў, які страшна любіў раманы пра індзейцаў чытаць у вялікавозрасным узросце, пісаў, што еўрапейская частка СССР павінна стаць тым жа самым, чым была Індыя для Брытанскай Імперыі. А з меснымі славянамі трэба абыходзіцца так, як брытанцы абыходзілісь з абарыгенамі ва Аўстраліі.