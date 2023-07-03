Лазуткин: наша оккупация была достаточно короткой. Если бы она продлилась 10 лет – нам бы устроили сокращение населения
Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Андрей, тебе парировали с точки зрения, что ты коммунист все-таки. Но я немножко уведу тебя от этого прямого ответа. Скажи, пожалуйста, если брать даже английский язык, 3 Июля для белорусов – это Independent Day, Victory Day либо же Liberty Day?
Андрей Лазуткин, политолог:
Вы правильно сказали, что это никогда не было днем освобождения от России или от русской какой-то оккупации, от Советского Союза. То, что отмечает сегодня Прибалтика. Это действительно День Независимости, который мы получили не просто в войне, это была война на уничтожение. А почему? Потому что, допустим Франция, Бельгия, другие страны, Западная Европа не являлись целью колониальной политики немецкой. Это была просто смена администрации, мы забираем вашу промышленность, проводим некую сегрегацию.
Кирилл Казаков:
Дания шесть часов сопротивлялась.
Андрей Лазуткин:
Объединенная Европа. Мы уничтожаем…
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Адна фраза. Калі б мы з вамі зараз узялі план «Барбароса» і прачыталі тое, што немцы пісалі перед нападам на СССР, мы бы з вамі прачыталі, што з гэтага моманту, то бок з 22 чэрвеня 1941 года, вайна набывае прынцыпова іншы характар. Гэта расавая ідэалагічная вайна на вынішчэнне. Канец цытаты.
Андрей Лазуткин:
Еще, Кирилл, по поводу английского языка. Немцы не делали ничего, что бы не делала Британская Империя в свое время. Все эти колониальные практики Гитлер просто перенес на нашу Восточную Европу. Организация голода искусственного, организация геноцида – все то, что делала Британия, допустим, в Индии.
Игорь Марзалюк:
Яшчэ адна цытата ў пацверджанне. Таварыш Адольф, які нам таварышам не быў, які страшна любіў раманы пра індзейцаў чытаць у вялікавозрасным узросце, пісаў, што еўрапейская частка СССР павінна стаць тым жа самым, чым была Індыя для Брытанскай Імперыі. А з меснымі славянамі трэба абыходзіцца так, як брытанцы абыходзілісь з абарыгенамі ва Аўстраліі.
Андрей Лазуткин:
Опять же, есть у нас сторонники бело-красно-белой символики. Они говорят, что оккупация – это было временное явление, когда была некая третья сила белорусская, которая пыталась, как в Украине УПА, бороться и с теми, и с этими. Просто у них не получилось. Дело в том, что наша оккупация была достаточно короткой. Если бы она продлилась не три-четыре года, а, допустим, 10 лет – мы бы увидели, чем бы эта политика закончилась. То есть не просто была фронтовая какая-то линия, которая смещалась вперед, потом назад. Ничего подобного, нам бы устроили действительно сокращение населения и все вот эти практики, которые сегодня пытаются как-то оспаривать, отбеливать, говорить, что это просто люди ошиблись или поступали по совести. Или там они за что-то боролись, они бы, совершенно очевидно, были бы преступниками, убийцами, соучастниками геноцида. И вот это наша Генеральная прокуратура сегодня доказывает. Потому что многие ребята уехали на Запад – в США, в Канаду – после освобождения Беларуси. И там они не были осуждены. Получается, сегодня, когда нам достают их портреты и показывают: смотрите, это герои нашей Беларуси какие-то альтернативные. Надо понимать, что только до того момента, пока по ним нет приговоров. Когда будут приговоры уголовные, мы можем сказать: да, такие преступления, такие обвиняемые.
Читайте также:
Марзалюк о Дне Независимости 3 июля: «Калі б гэта вайна закончылася інакш, нас бы не існавала ні ментальна, ні фізічна»
Марзалюк: ёсць выдумка, што нас прыдумаў Ленін уперамешку з палякамі
«Никто документы не забрал». Замначальника Суворовского училища рассказал, что происходило с курсантами в 2020-м