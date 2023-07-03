«Такого количества техники ещё не видел». Участники «Поезда Памяти» побывали на «Линии Сталина»

Новости Беларуси. К празднованию Дня Независимости присоединились и участники патриотического проекта «Поезд Памяти». В этот особый для нашей страны день состав сделал остановку в Минске. Для старшеклассников из четырех стран подготовили увлекательную и насыщенную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тихон Субботин, участник проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Я поражен ужасом и масштабностью тех событий, которые происходили на данной земле. Смерть невинных людей, ужасы, постоянные бомбардировки. Война никого не щадит.

Анна Корольчук, корреспондент:

На «Линии Сталина» участникам патриотического проекта «Поезд Памяти» показали военно-историческую реконструкцию одного из боев Витебско-оршанской наступательной операции. Июнь 1944-го, деревня Ерошево. Несмотря на фашистскую оккупацию, местные жители пытаются вести какую-то жизнь и помогать партизанам собирать разведданные для советской армии.

Артем Миранков, участник проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Реконструкция просто великолепная, больше всего меня поразило количество военной техники. Оно здесь действительно впечатляет. Я уже был на реконструкции в Брестской крепости и в своей родной Курской области. Но такого количества техники еще не видел нигде.

Софья Дейчик, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

Подобные мероприятия мне очень нравятся, потому что с детства меня к ним приучили родители. Мои родители – большие любители подобных реконструкций, и мы достаточно часто на них бываем.

Варвара Кузьмина, участница проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Сегодня у нас прямо поднялось настроение после встречи с Александром Григорьевичем, и реконструкция очень погрузила в атмосферу прошлых лет. И эта полевая кухня, мне все очень-очень нравится.

Анастасия Сидоревич, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

Паважаныя беларусы, віншую вас са святам, з Днём Незалежнасці Рэспублікі Беларусь.