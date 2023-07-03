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«Такого количества техники ещё не видел». Участники «Поезда Памяти» побывали на «Линии Сталина»

03 июля 2023 17:43
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Новости Беларуси. К празднованию Дня Независимости присоединились и участники патриотического проекта «Поезд Памяти». В этот особый для нашей страны день состав сделал остановку в Минске. Для старшеклассников из четырех стран подготовили увлекательную и насыщенную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Такого количества техники ещё не видел». Участники «Поезда Памяти» побывали на «Линии Сталина»-1

Тихон Субботин, участник проекта «Поезд Памяти» (Россия):
Я поражен ужасом и масштабностью тех событий, которые происходили на данной земле. Смерть невинных людей, ужасы, постоянные бомбардировки. Война никого не щадит.

«Такого количества техники ещё не видел». Участники «Поезда Памяти» побывали на «Линии Сталина»-4

Анна Корольчук, корреспондент:
На «Линии Сталина» участникам патриотического проекта «Поезд Памяти» показали военно-историческую реконструкцию одного из боев Витебско-оршанской наступательной операции. Июнь 1944-го, деревня Ерошево. Несмотря на фашистскую оккупацию, местные жители пытаются вести какую-то жизнь и помогать партизанам собирать разведданные для советской армии.

«Такого количества техники ещё не видел». Участники «Поезда Памяти» побывали на «Линии Сталина»-7

Артем Миранков, участник проекта «Поезд Памяти» (Россия):
Реконструкция просто великолепная, больше всего меня поразило количество военной техники. Оно здесь действительно впечатляет. Я уже был на реконструкции в Брестской крепости и в своей родной Курской области. Но такого количества техники еще не видел нигде.

«Такого количества техники ещё не видел». Участники «Поезда Памяти» побывали на «Линии Сталина»-10

Софья Дейчик, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):
Подобные мероприятия мне очень нравятся, потому что с детства меня к ним приучили родители. Мои родители – большие любители подобных реконструкций, и мы достаточно часто на них бываем.

«Такого количества техники ещё не видел». Участники «Поезда Памяти» побывали на «Линии Сталина»-13

Варвара Кузьмина, участница проекта «Поезд Памяти» (Россия):
Сегодня у нас прямо поднялось настроение после встречи с Александром Григорьевичем, и реконструкция очень погрузила в атмосферу прошлых лет. И эта полевая кухня, мне все очень-очень нравится.

«Такого количества техники ещё не видел». Участники «Поезда Памяти» побывали на «Линии Сталина»-16

Анастасия Сидоревич, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):
Паважаныя беларусы, віншую вас са святам, з Днём Незалежнасці Рэспублікі Беларусь.

«Такого количества техники ещё не видел». Участники «Поезда Памяти» побывали на «Линии Сталина»-19

Анна Корольчук:
В честь праздника высадили молодежную аллею мира и созидания. 79 туй как 79 лет мирной Беларуси.

# Великая Отечественная война # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

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