«Никто документы не забрал». Замначальника Суворовского училища рассказал, что происходило с курсантами в 2020-м

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Действительно, такое было мощнейшее испытание в нашей суверенной истории в 2020 году. Сказали, что где-то недосмотрели мы. Может быть, с точки зрения даже какой-то идеологической. Не может быть, а ровно так и есть. И в этом плане сильнее всех, простите меня за тавтологию, показали себя наши силовики. Алексей Олегович, у вас, вроде, такая, понимаете, симбиозная, что ли, задача. С одной стороны, родину защищать, с другой стороны, воспитывать подрастающее поколение. Я к чему? Понятное дело, что в Суворовское училище приходят ребята, наверное, изначально мотивированные. Либо примером родителей, либо дедушек, либо по каким-то другим причинам. Вроде как, о чем-то высоком, о базовом им рассказывать и не надо. Мое такое мнение. Но, наверное, чтобы вот этот молодой человек, который выйдет из стен Суворовского училища и дальше продолжит карьеру военного белорусских Вооруженных Сил, нужно приложить немалые усилия и, возможно, опять же, историю правильно рассказать. Такую, какой мы видим ее, белорусы. Не русские, не поляки, а именно с нашей точки зрения. Как вы этому уделяете внимание и уделяете ли в принципе?

Алексей Осипов, заместитель начальника Минского суворовского военного училища:

Конечно, дело в том, что мы же страна традиционных ценностей. То есть вообще это нормально. Мужчина, который охраняет свою семью, свой дом, свою землю – это классика, традиция. Это нормально. Поэтому и мальчишка, который с малых лет… Девочки играют в куклы, а мальчики играют в войну. Это же тоже нормально? Кирилл Казаков, СТВ:

Чуть-чуть пытаюсь вашу мысль обмыслить. Традиция – это ведь тоже основа нашей независимости. Алексей Осипов:

Однозначно. Да, конечно. И поэтому, конечно, к нам попадают ребята изначально мотивированные. Может быть, не столько даже замотивированные, сколько обычные парни, хорошие. А мы им уже даем огранку. И здесь же еще очень много вокруг нашего общества людей, которые с удовольствием дали бы свою огранку. На Западе и так далее. И здесь наша задача, конечно, удержать, во-первых, научить правильно, по шажочку, по шажочку, аккуратно. Игорь Александрович у нас был в гостях в Суворовском училище. И проводил лекцию, она имела невероятный успех. Алена Сырова:

После 2020 года? Алексей Осипов:

Да. Алена Сырова:

Просто, помнится, в 2020 году у вас там тоже был неприятный эксцесс с молодыми ребятами. Я к тому, что даже у вас не защищены от такого чужого влияния молодые люди.