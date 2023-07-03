Любой человек из России или Украины скажет, что лучше жить в Беларуси. Почему так – мнение Лазуткина

Кирилл Казаков, СТВ: Андрей, скажи мне, пожалуйста, на твой взгляд, понимают ли сейчас граждане Беларуси именно вот эту ценность независимости и вообще того, в какой стране они живут? Я объясню. Мы тут с Аленой очень долго думали перед программой. Ну вот, например, у нас, мы уже говорили, это исторический аспект. Очень часто делят нашу историю в XX веке и до XX века. Россияне как-то смирились с тем, что в итоге помирили и красных, и белых, даже у себя в кино. Да, то есть есть имперский герб, имперский флаг, но при этом советский гимн. И как бы нормально. У нас вот шляхта и советские комиссары 1930-х годов воюют где-то в головах. И поэтому иногда создается впечатление, что у каждого своя Беларусь. И вроде мы 2020 год прошли, но ментально она у всех разная. Вот есть ли понимание у нас общее о том, какая она, эта страна? Либо же мы еще до сих пор собираем: вот здесь кружок любителей Ленина, здесь кружок любителей Колчака, а здесь мы все за Сапегу.

Андрей Лазуткин, политолог:

Вы спросили про молодых людей. Вот мои ровесники, допустим, в Украине, в России, имеют один российский паспорт, один белорусский, один украинский. Имея украинский или российский паспорт, вы можете оказаться по две стороны специальной военной операции. В 30 лет можно оказаться в земле. Имея белорусский паспорт, можно жить в мирной стране и, более того, выполняя определенные задачи или просто соблюдая правила, жить в независимом государстве, которое имеет экономическую базу, которое принимает самостоятельные решения по любым вопросам касаемо медицины и всего остального.

Теперь касаемо этих вопросов, красных, белых и прочего. Да, в России есть эти споры. В России страна немножко другая совсем. Там Москва отдельная, скажем так, элиты в Москве тоже отдельные. Есть какие-то группы интеллектуалов, которые об этом спорят. А есть обычные люди, такие же, как мы с вами, которые от этого сильно далеки. И они думают о том, какая у них зарплата, какой сегодня курс доллара, сколько они купят на этот курс и как бы детей вырастить, чтобы дети там где-то не погибли на фронте. Все про это переживают. И, конечно, если мы меряем наше государство вот такими простыми вещами, где жить комфортнее, проще, лучше, то, конечно, вам любой мой ровесник, молодой человек скажет вот оттуда или оттуда, из этих двух стран, скажут, что, конечно, лучше здесь. Поверьте, мы это видели, в том числе по нашим контактам молодежных организаций. Мы проводим и неформальные разного рода срезы, смотрим, как себя молодежь ведет, как она оценивает ситуацию.

Первое было отрезвление во время Казахстана, когда были январские события. Тогда уже народ посмотрел немножко с таким прищуром, типа, а что это у нас было в 2020-м? А потом началась военная операция. И, конечно, после этого уже, я думаю, что все сомнения о том, в каком государстве надо жить, как его строить, на кого равняться в этом плане, с кем быть союзником, я думаю, отпали полностью.

Алена Сырова, СТВ:

Я думаю, Кирилл здесь как раз таки больше говорит даже о внутренних моментах. Понятно, что есть у нас особо одаренные наши соотечественники по паспорту, которые уехали за рубеж.