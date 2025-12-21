«Один район – один проект». Какие знаковые проекты Гродненской области были реализованы в 2025-м?

Развитие регионов – это один из приоритетов программы социально-экономического развития. Как отметил Президент, самая важная задача – остановить отток людей в столицу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этом может помочь инициатива «Один район – один проект». Это и новые рабочие места, и технологии, и задел на многие годы вперед. Недавно в рамках этой программы в Новогрудке открыли новое производство. А чем еще в 2025 году жил западный регион Беларуси? Галина Буро расскажет о знаковых проектах Гродненской области.

Передовое оборудование, почти 20 новых рабочих мест и увеличение мощностей – современный цех производства металлопродукции запустили на Новогрудском заводе. Провели апгрейд недостроенного еще в советские времена здания, создали автоматизированное производство.

Виталий Ярош, Директор Новогрудского Завода Металлоизделий:

Продукцию, которую раньше изготавливали вручную четыре человека в смену, сегодня изготавливает робот один. Роботизированной ячейки, я могу похвастаться, сегодня в Республике Беларусь у наших конкурентов нет. Новый цех запустили в рамках инициативы «Один район – один проект». Привлекли около двух миллионов рублей инвестиций – в результате Новогрудский завод теперь производит вдвое больше продукции – около 700 видов металлоизделий. Виталий Ярош:

У нас выручка от реализации продукции увеличилась в четыре раза, заработная плата на сегодняшний день увеличилась тоже в четыре раза. На сегодняшний день она одна из самых высоких заработных плат. Могу сказать, что она составляет больше трех тысяч по году. По инициативе «Один район – один проект» в Гродненской области уже реализовано 13 инвестпроектов: деревообработка, производство стеклянной тары, переработка сельхозпродукции, логистические услугу. Только за эту пятилетку привлечено около 20 миллиардов рублей инвестиций. Что позволило предприятиям, в том числе, открывать новые экспортные рынки.

Анна Борисевич, заместитель председателя – начальник управления инвестиций и внешнеэкономической деятельности комитета экономики Гродненского облисполкома:

На сегодня география обширна. Идет стратегическая переориентация на рынки стран дальней дуги – это Ближний Восток, Средняя и Южная Азия. В топ входят Китай, Казахстан, Узбекистан. Мы осваиваем новые рынки, и уже за текущий 2025 год вышли на такие рынки стран, как ЮАР, Катар, Колумбия, Йемен. Без внимания не остается африканский континент, Латинская Америка. К концу года ожидают увеличение товарооборота до порядка 4 миллиардов долларов. Амбициозные планы и по сельскому хозяйству области. Гродненский район многие годы держит планку лидерства по молоку.

В Гродненской области за последние три пятилетки построили около 130 новых молочно-товарных комплексов в рамках указов Президента и провели реконструкцию еще 170 ферм. Эффект от обновления ощутим: увеличилось поголовье, по молоку прирост почти на 90 %. Молочно-товарный комплекс «Жукевичи» возвели взамен старой фермы. К проекту подошли с умом – предусмотрели все технологические нюансы. Компьютерное отслеживание состояния буренок, просторные коровники, уникальная система вентиляции и умное освещение. Комфорт содержания напрямую влияет на здоровье и продуктивность коров и телят. Эффект он нового комплекса хозяйство уже ощутило в литрах.