«Один район – один проект». Какие знаковые проекты Гродненской области были реализованы в 2025-м?
Развитие регионов – это один из приоритетов программы социально-экономического развития. Как отметил Президент, самая важная задача – остановить отток людей в столицу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В этом может помочь инициатива «Один район – один проект». Это и новые рабочие места, и технологии, и задел на многие годы вперед. Недавно в рамках этой программы в Новогрудке открыли новое производство.
А чем еще в 2025 году жил западный регион Беларуси? Галина Буро расскажет о знаковых проектах Гродненской области.
Передовое оборудование, почти 20 новых рабочих мест и увеличение мощностей – современный цех производства металлопродукции запустили на Новогрудском заводе. Провели апгрейд недостроенного еще в советские времена здания, создали автоматизированное производство.
Виталий Ярош, Директор Новогрудского Завода Металлоизделий:
Продукцию, которую раньше изготавливали вручную четыре человека в смену, сегодня изготавливает робот один. Роботизированной ячейки, я могу похвастаться, сегодня в Республике Беларусь у наших конкурентов нет.
Новый цех запустили в рамках инициативы «Один район – один проект». Привлекли около двух миллионов рублей инвестиций – в результате Новогрудский завод теперь производит вдвое больше продукции – около 700 видов металлоизделий.
Виталий Ярош:
У нас выручка от реализации продукции увеличилась в четыре раза, заработная плата на сегодняшний день увеличилась тоже в четыре раза. На сегодняшний день она одна из самых высоких заработных плат. Могу сказать, что она составляет больше трех тысяч по году.
По инициативе «Один район – один проект» в Гродненской области уже реализовано 13 инвестпроектов: деревообработка, производство стеклянной тары, переработка сельхозпродукции, логистические услугу. Только за эту пятилетку привлечено около 20 миллиардов рублей инвестиций. Что позволило предприятиям, в том числе, открывать новые экспортные рынки.
Анна Борисевич, заместитель председателя – начальник управления инвестиций и внешнеэкономической деятельности комитета экономики Гродненского облисполкома:
На сегодня география обширна. Идет стратегическая переориентация на рынки стран дальней дуги – это Ближний Восток, Средняя и Южная Азия. В топ входят Китай, Казахстан, Узбекистан. Мы осваиваем новые рынки, и уже за текущий 2025 год вышли на такие рынки стран, как ЮАР, Катар, Колумбия, Йемен. Без внимания не остается африканский континент, Латинская Америка.
К концу года ожидают увеличение товарооборота до порядка 4 миллиардов долларов. Амбициозные планы и по сельскому хозяйству области. Гродненский район многие годы держит планку лидерства по молоку.
В Гродненской области за последние три пятилетки построили около 130 новых молочно-товарных комплексов в рамках указов Президента и провели реконструкцию еще 170 ферм. Эффект от обновления ощутим: увеличилось поголовье, по молоку прирост почти на 90 %.
Молочно-товарный комплекс «Жукевичи» возвели взамен старой фермы. К проекту подошли с умом – предусмотрели все технологические нюансы. Компьютерное отслеживание состояния буренок, просторные коровники, уникальная система вентиляции и умное освещение.
Комфорт содержания напрямую влияет на здоровье и продуктивность коров и телят. Эффект он нового комплекса хозяйство уже ощутило в литрах.
Сергей Шиманович, директор Гродненской птицефабрики, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
За 11 месяцев неплохие результаты. Мы надоили на этом комплексе 10 тысяч 700 килограммов на каждую корову, прибавка к уровню прошлого года составила более тонны килограммов на корову.
Строительство в регионе по всем направлениям. За пятилетку произошла настоящая медицинская революция. В малых городах созданы межрайонные клиники, идет обновление оборудования, через модернизацию проходят больницы, поликлиники, амбулатории и ФАПы. В областном центре сразу три важные стройки.
Параллельно завершается строительство нового корпуса Гродненского кардиоцентра, аналогов в стране нет. По сути, здесь реанимация будет сразу в приемном покое – это важно, когда счет жизни пациента идет на секунды.
А поистине, эпохальный проект в регионе – онкологический центр. Гродненская область – единственная в стране, где не было диспансера такого профиля. Под него строят с нуля корпуса и реконструируют третью городскую больницу. За пятилетку проект выполнен наполовину – все же стройка специфическая, с особым подходом к радиологическим помещениям. Уже закуплено около 2 тысяч единиц оборудования мирового уровня.
Подробности в видео.
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