Более 10,5 тыс. вакансий обещает белорусам инициатива «Один район – один проект»

Десятки масштабных проектов, миллиарды инвестиций, тысячи новых рабочих мест. Речь о государственной программе «Один район – один проект». Инициатива, реализуемая по поручению Президента, преследует стратегическую цель: максимально эффективно использовать потенциал всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея программы проста, но масштабна: в каждом районе должен появиться как минимум один инвестиционный проект, который будет работать на местные ресурсы и реальные потребности. Это дает возможность укреплять промышленную и перерабатывающую базу, развивать импортозамещение и экспорт, формировать новые точки роста на карте страны.

И главный принцип здесь – «точечная работа». Инициатива Президента направлена на поддержку не только крупных городов. Распределение инвестиций должно быть равномерным – таким, чтобы развитие почувствовали и небольшие районы. Люди могли жить и работать там, где родились, а регионы получали устойчивый экономический импульс.

И темпы реализации программы действительно впечатляют. С момента запуска в 2022 году в перечень вошли 129 проектов, в 2023-м – 156, в 2024-м – 208. И уже к концу 2025 года речь идет о 217 проектах. Общий объем заявленных инвестиций – около 9 миллиардов рублей.

Предусматривается также создание более 10,5 тысячи новых рабочих мест по всей стране. И уже сегодня промежуточные итоги говорят сами за себя. По данным на октябрь, завершено 98 проектов в 86 районах. Это почти 5 тысяч новых рабочих мест.

2/3 административных единиц либо полностью реализовали свои инициативы, либо находятся на финальной стадии. Причем внимание уделяется не количеству, а качеству – проектам, которые имеют реальный экономический смысл, вписываются в производственные условия и используют местное сырье.