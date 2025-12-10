Более 10,5 тыс. вакансий обещает белорусам инициатива «Один район – один проект»
Десятки масштабных проектов, миллиарды инвестиций, тысячи новых рабочих мест. Речь о государственной программе «Один район – один проект». Инициатива, реализуемая по поручению Президента, преследует стратегическую цель: максимально эффективно использовать потенциал всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идея программы проста, но масштабна: в каждом районе должен появиться как минимум один инвестиционный проект, который будет работать на местные ресурсы и реальные потребности. Это дает возможность укреплять промышленную и перерабатывающую базу, развивать импортозамещение и экспорт, формировать новые точки роста на карте страны.
И главный принцип здесь – «точечная работа». Инициатива Президента направлена на поддержку не только крупных городов. Распределение инвестиций должно быть равномерным – таким, чтобы развитие почувствовали и небольшие районы. Люди могли жить и работать там, где родились, а регионы получали устойчивый экономический импульс.
И темпы реализации программы действительно впечатляют. С момента запуска в 2022 году в перечень вошли 129 проектов, в 2023-м – 156, в 2024-м – 208. И уже к концу 2025 года речь идет о 217 проектах. Общий объем заявленных инвестиций – около 9 миллиардов рублей.
Предусматривается также создание более 10,5 тысячи новых рабочих мест по всей стране. И уже сегодня промежуточные итоги говорят сами за себя. По данным на октябрь, завершено 98 проектов в 86 районах. Это почти 5 тысяч новых рабочих мест.
2/3 административных единиц либо полностью реализовали свои инициативы, либо находятся на финальной стадии. Причем внимание уделяется не количеству, а качеству – проектам, которые имеют реальный экономический смысл, вписываются в производственные условия и используют местное сырье.
Среди наиболее активно развивающихся сфер – деревообработка, пищевая и перерабатывающая промышленность, производство металло- и деревоизделий. Такой подход позволяет даже небольшим районам получить собственный «драйвер роста» – предприятие, которое создает рабочие места, поддерживает инфраструктуру и повышает экономическую активность.
Но значение программы выходит далеко за рамки отдельных отраслей. Во-первых, это инструмент выравнивания регионального развития – возможность остановить отток населения. Во-вторых, это вклад в экономический суверенитет. Многие проекты ориентированы на импортозамещение и формирование собственных экспортных мощностей. И в-третьих, это важный сигнал для бизнеса и инвесторов – государственные инициативы работают, а значит, можно вкладываться и развиваться.
Президент неоднократно подчеркивал, что развитие регионов – это развитие всей страны. Ни один район не должен остаться в стороне. Тем не менее впереди еще большая работа. Чтобы программа стала основой долгосрочного роста, важно завершить оставшиеся проекты, вывести новые предприятия на проектную мощность и обеспечить им устойчивые рынки сбыта.
Ключевая задача – исключить формальный подход. Каждый проект должен быть жизнеспособным, конкурентным и экономически оправданным. И именно на это сегодня делается основной акцент.