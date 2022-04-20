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Без огурцов и томатов минчане точно не останутся. Смотрите, где ежегодно выращивают 3000 тонн овощей и зелени

20 апреля 2022 20:16
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Новости Беларуси. В столице созданы все условия для обеспечения населения овощной продукцией. Так, только в Минском парниково-тепличном комбинате ежегодно выращивают 3 000 тонн зелени и овощей. С работой предприятия ознакомился и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По словам мэра, сегодня комбинат в состоянии полностью обеспечить выращивание отечественной продукции высокого качества для жителей Минска.  

Подробнее – Алеся Иванова.

Без огурцов и томатов минчане точно не останутся. Смотрите, где ежегодно выращивают 3000 тонн овощей и зелени-1

6 видов томатов, 7 разновидностей зеленных культур, 10 сортов роз и более 25 видов рассады. Все это Минский парниково-тепличный комбинат. Ежегодно здесь выращивают около 3 000 тонн свежих овощей и зелени. Предприятие полностью обеспечивает жителей столицы не только продовольственными товарами, но и свежими цветами. Ежемесячно комбинат поставляет около 90 тысяч роз в торговые сети города.

Алеся Иванова, корреспондент:
Какие цвета роз у вас выращиваются и вообще какие самые популярные среди покупателей?

Без огурцов и томатов минчане точно не останутся. Смотрите, где ежегодно выращивают 3000 тонн овощей и зелени-3

Анна Игнатович, цветовод Минского парниково-тепличного комбината:
Выращиваются у нас красные, бежевые, розовые, бело-розовые, фиолетовые, нежно-розовые, желтые, такие с рыженкой. Бело-розовые пользуются больше всех популярностью.

Без огурцов и томатов минчане точно не останутся. Смотрите, где ежегодно выращивают 3000 тонн овощей и зелени-5

А в этой оранжерее выращивают цветы, которые вскоре украсят улицы и проспекты столицы. Сейчас здесь насчитывается более 2,5 миллиона растений. Всего около 100 видов.

Алеся Иванова, корреспондент:
В каких условиях должны храниться растения, чтобы сохранять вообще товарный вид и вырасти? И для чего они здесь растут, куда они потом пойдут?

Без огурцов и томатов минчане точно не останутся. Смотрите, где ежегодно выращивают 3000 тонн овощей и зелени-7

Андрей Морозов, заместитель генерального директора Минского парниково-тепличного комбината:
На данный момент мы выращиваем большинство цветочной продукции для озеленения Минска. Данная цветочная продукция у нас подразделяется про разным критериям. На данный момент более холодостойкие, теплолюбивые растения. Сейчас мы с вами находимся перед рассадой виолы крупноцветковой. Данная рассада цветов у нас будет забираться Минзеленстроем с 25 апреля и высаживаться уже на клумбы нашего города.

Без огурцов и томатов минчане точно не останутся. Смотрите, где ежегодно выращивают 3000 тонн овощей и зелени-9

Ознакомился с продукцией на предприятии и мэр Минска Владимир Кухарев. Изучил технологический процесс выращивания томатов и огурцов. Были и новинки – баклажаны, перец, щавель, лук. Как подчеркнул председатель Мингорисполкома, комбинат неплохо отработал в зимний период. Уже к новогоднему столу вырастили огурцы, которые пользовались большим спросом у минчан. Подробности тут.

Без огурцов и томатов минчане точно не останутся. Смотрите, где ежегодно выращивают 3000 тонн овощей и зелени-11

Сегодня парниково-тепличный комбинат в состоянии обеспечить выращивание отечественной продукции высокого качества. И темпы снижать не планируют. Уже есть первые наработки.

Без огурцов и томатов минчане точно не останутся. Смотрите, где ежегодно выращивают 3000 тонн овощей и зелени-13

Андрей Филиппович, генеральный директор Минского парниково-тепличного комбината:
Сегодня есть перспективные планы развития предприятия, в первую очередь это модернизация производства под посадку овощей закрытого грунта. Сегодня нам поставлена основная задача – это продовольственная безопасность.

Без огурцов и томатов минчане точно не останутся. Смотрите, где ежегодно выращивают 3000 тонн овощей и зелени-15

Уже в следующем году на комбинате планируют в два раза нарастить объемы по производству овощей защищенного грунта – это огурцы, томаты и зеленные культуры. Появятся и новые сорта.

# Сельское хозяйство # Алеся Иванова # Андрей Морозов

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