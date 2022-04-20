«Такое сложно вспомнить и рассказать без слёз». В гомельской школе прошёл урок памяти

Новости Беларуси. Героические страницы нашей истории 20 апреля листали в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 19-й школе города прошел урок памяти. Около 50 ребят присоединились к общенациональному проекту «Нам этот мир завещано беречь».

Урок прошел в непривычном для школы формате диалоговой площадки и вышел за рамки в 45 минут. О начале Великой Отечественной войны, об оккупации и партизанском движении ребята говорили с начальником Гомельской таможни. Школьники не только погрузились в военное прошлое, но и почтили память героев войны минутой молчания.

Богдан Балуев, ученик средней школы № 19 Гомеля:

Мой прадедушка воевал. Он прошел через концлагерь на территории Беларуси, выжил. До сих пор живой. Рассказывал об ужасах, как и все, с трудом вспоминая, потому что, понимаете сами, такое сложно вспомнить и рассказать без слез, без переживаний. Ему 91 год.

Феликс Яшков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, начальник Гомельской таможни:

Историческая память – по большому счету та цементирующая составляющая, которая скрепляет между собой связь различных поколений наших. Память помогает от поколения к поколению передавать весь тот опыт, который накоплен. Передавать наши духовно-нравственные ценности.