«Такое сложно вспомнить и рассказать без слёз». В гомельской школе прошёл урок памяти
Новости Беларуси. Героические страницы нашей истории 20 апреля листали в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 19-й школе города прошел урок памяти. Около 50 ребят присоединились к общенациональному проекту «Нам этот мир завещано беречь».
Урок прошел в непривычном для школы формате диалоговой площадки и вышел за рамки в 45 минут. О начале Великой Отечественной войны, об оккупации и партизанском движении ребята говорили с начальником Гомельской таможни. Школьники не только погрузились в военное прошлое, но и почтили память героев войны минутой молчания.
Богдан Балуев, ученик средней школы № 19 Гомеля:
Мой прадедушка воевал. Он прошел через концлагерь на территории Беларуси, выжил. До сих пор живой. Рассказывал об ужасах, как и все, с трудом вспоминая, потому что, понимаете сами, такое сложно вспомнить и рассказать без слез, без переживаний. Ему 91 год.
Феликс Яшков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, начальник Гомельской таможни:
Историческая память – по большому счету та цементирующая составляющая, которая скрепляет между собой связь различных поколений наших. Память помогает от поколения к поколению передавать весь тот опыт, который накоплен. Передавать наши духовно-нравственные ценности.
Накануне 9 Мая такие уроки пройдут во всех школах Беларуси. Программу для них разработало Министерство образования. Руководители различных уровней будут встречаться с учащимися с 5-го по 11-й класс. Спустя десятки лет воспоминания о войне особенно ценны. И их важно не только сберечь, но и передать молодому поколению.