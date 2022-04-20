«Прекрасные теплицы». Кухарев ознакомился с работой парникового комбината в Минске

Новости Беларуси. В столице созданы все условия для обеспечения населения овощной продукцией. Так, только в Минском парниково-тепличном комбинате ежегодно выращивают 3 000 тонн зелени и овощей. С работой предприятия ознакомился и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По словам мэра, сегодня комбинат в состоянии полностью обеспечить выращивание отечественной продукции высокого качества для жителей Минска.

Владимир Кухарев изучил технологический процесс выращивания томатов и огурцов. Были и новинки – баклажаны, перец, щавель, лук. Как подчеркнул председатель Мингорисполкома, комбинат неплохо отработал в зимний период. Уже к новогоднему столу вырастили огурцы, которые пользовались большим спросом у минчан.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Сегодня мы ставим задачу нашему парниковому комбинату обеспечивать город Минск всем необходимым в части овощей и цветочной продукции, потому что все условия для этого созданы. Прекрасные теплицы, хорошие технологии. Самое главное – люди, которые с душой относятся к делу. Мы сегодня плотно работаем по цветочному оформлению города. И в прошлом году была поставлена задача парниковому комбинату вырастить к этому сезону новые виды продукции, рассады. И сегодня мы видим, что с этими задачами комбинат справился.