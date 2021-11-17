Один из пострадавших находится на ИВЛ. Что сейчас происходит на белорусско-польской границе?

Новости Беларуси. Следственный комитет квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия на территории белорусско-польской границы вблизи пункта пропуска «Брузги» и непосредственно на его территории. Тем временем беженцы приходят в себя после атаки польских силовиков. 16 ноября они столкнулись буквально с фашисткой реальностью – против безоружных людей поляки применили спецсредства, нарушив все принципы человечности и международного права.

Многие провели прошедшую ночь в логистическом центре, который для приема людей подготовили по поручению Президента. Впервые за долгое время беженцы ночевали под крышей и в тепле. Круглосуточно там дежурят медики. За помощью к врачам обратились несколько человек. Жалобы стандартные для переохлаждения и отравления химическим составом, который накануне польские силовики добавили в водометы. В связи с последними событиями некоторые семьи готовы вернуться домой. В четверг, 18 ноября, запланирован первый рейс. Списки желающих сейчас уточняются. Наша съемочная группа работает на месте событий. Сергей Шуманский выходит на прямую связь со студией.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Здесь сейчас в разных местах по разным оценкам находится около 2 000 беженцев. Часть из них – примерно половина, около тысячи – находится в логистическом центре, который вчера был оперативно подготовлен для содержания этих людей. Это поручение было лично Президента. Ответственные на местах Владимир Караник и Юрий Караев. Для людей созданы максимально комфортные условия, гуманитарная помощь доставляется с утра очень оперативно. Как обычно, это продукты питания, молоко, хлеб, консервы, детское питание, вода. Плюс, вода постоянно находится в цистернах. В общем, проблем с этим нет. Плюс военные организовали горячее питание, горячий чай. Сегодня горячее питание для беженцев будет организовано пока два раза в день. Возможно, что-то изменится. Несмотря на это, часть людей продолжает оставаться в лагере возле пункта пропуска «Брузги». Там тоже около 1 000 человек, они никуда не уходят по-прежнему. Да, там довольно тяжелые условия, люди после вчерашней стычки с польскими силовиками попали под водомет, они мокрые, вряд ли они смогли там полноценно нормально высушиваться, поэтому продолжается обращение к медикам.

По разным данным было около 15 обращений, но, понятно, цифры обновляются каждый раз. Буквально пару минут назад к скорой подвели очередных двух женщин, они сильно кашляли. Скорее всего, это последствия переохлаждения. В больницах в Гродно – в детской и в БСМП – сейчас находятся 6 человек. Двое взрослых, четверо детей. Взрослые в тяжелом состоянии, один был прооперирован, у него проблемы с почками. Второй человек – из Ирака, у него двусторонняя пневмония, он довольно в тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за его жизнь, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Но люди все равно продолжают бороться за свои права, будущее. Несмотря на то, что сложно, они в приподнятом настроении. Видят помощь белорусской стороны и надеются на лучшее. Сенатор Лискович о беженцах: «Они не понимают той силы, которая применялась против них». Подробности здесь.