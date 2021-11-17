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Сенатор Лискович о беженцах: «Они не понимают той силы, которая применялась против них»

17 ноября 2021 11:10
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Новости Беларуси. Следственный комитет квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия на территории белорусско-польской границы вблизи пункта пропуска «Брузги» и непосредственно на его территории.  

Наша съемочная группа работает на месте событий. Сергей Шуманский выходит на прямую связь со студией.  

Сенатор Лискович о беженцах: «Они не понимают той силы, которая применялась против них»-1

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Насколько я общался с беженцами, с одной стороны, они не понимают той силы, которая применялась против них, но в то же время они оптимистично смотрят в будущее и очень довольны тем, как белорусская сторона предоставила им условия для проживания и самосохранения.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Виктор Лискович # Фотофакт

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