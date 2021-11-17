В мире проходят акции солидарности с беженцами на белорусской границе

Здравомыслящие люди по всему миру возмущены неадекватностью польских властей и жестокостью по отношению к беженцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здравомыслящие люди по всему миру возмущены неадекватностью польских властей и жестокостью по отношению к беженцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Ираке, чтобы поддержать земляков, которых накануне забросали гранатами и залили ядовитой жидкостью польские каратели, возмущенные жители вышли к зданию ООН. Люди держали в руках фотографии детей, замерзающих на границе.