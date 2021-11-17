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В мире проходят акции солидарности с беженцами на белорусской границе

17 ноября 2021 10:35
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Здравомыслящие люди по всему миру возмущены неадекватностью польских властей и жестокостью по отношению к беженцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В мире проходят акции солидарности с беженцами на белорусской границе-1

В Ираке, чтобы поддержать земляков, которых накануне забросали гранатами и залили ядовитой жидкостью польские каратели, возмущенные жители вышли к зданию ООН. Люди держали в руках фотографии детей, замерзающих на границе.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Фотофакт

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