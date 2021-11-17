Прямой эфир

Показали СМИ многих стран, но это недоступно для ООН. Как организация прокомментировала водомёты на польской границе?

17 ноября 2021 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Непонятную слепоту продемонстрировали в ООН, комментируя жесткие столкновения польских силовиков с беженцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Показали СМИ многих стран, но это недоступно для ООН. Как организация прокомментировала водомёты на польской границе?-1

Ольга Шерснева, СТВ:  
Там осторожно заявили, что применять силу в отношении мирных людей, среди которых женщины и дети, было бы неправильно. А то, что их холодной осенью поливали из водометов, вызвало, мягко говоря, удивление.  

Показали СМИ многих стран, но это недоступно для ООН. Как организация прокомментировала водомёты на польской границе?-4

В организации почему-то не знают в деталях о событиях, происходящих 16 ноября на белорусско-польской границе, и не располагают подтверждением информации об использовании поляками водометов против беженцев. «Но если там было подобное отношение, то это было бы неправильным», – сказал заместитель официального представителя генсека ООН.  

Показали СМИ многих стран, но это недоступно для ООН. Как организация прокомментировала водомёты на польской границе?-7

Ольга Шерснева:  
Сомневаться в очевидных фактах странно и непонятно. То, как польские водометы струями сбивают с ног людей, показали во всех ракурсах многие телеканалы многих стран. Почему это видео стало вдруг недоступным для представителей ООН, непонятно.  

# ООН # Фархан Хак # Ольга Шерснёва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции тысячи горожан спешат увидеть рождественские украшения Парижа. И вот почему
17 ноября 2021 07:13

Во Франции тысячи горожан спешат увидеть рождественские украшения Парижа. И вот почему

В Европе растёт уровень заболеваемости коронавирусом. Германия и Австрия вводят новые ковид-ограничения
17 ноября 2021 07:12

В Европе растёт уровень заболеваемости коронавирусом. Германия и Австрия вводят новые ковид-ограничения

Поляки не использовали водомёты? Вот что заявили в ООН
16 ноября 2021 20:27

Поляки не использовали водомёты? Вот что заявили в ООН