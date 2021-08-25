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Подъём в 6 утра. Как проходит курс молодого бойца в Академии МВД?

25 августа 2021 11:56
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Есть один момент в жизни «абитуриента в погонах», когда он еще не курсант, присягу пока не принял, но уже и не гражданский. Это курс молодого бойца. Учебный сбор длится месяц. За это время новобранцы учатся шагать строевым и собирать автомат. Мы побывали в Академии МВД Беларуси и лично понаблюдали за распорядком дня молодых бойцов.

Подъем в 6 утра не по будильнику, а по команде дежурного. Далее – пара минут на утренний туалет и прямиком на зарядку. Проходит она, как положено, на свежем воздухе в любую погоду.

Подъём в 6 утра. Как проходит курс молодого бойца в Академии МВД?-1

Наталья Леонюк, преподаватель кафедры профессионально-прикладной физической подготовки Академии МВД:
Так как у нас сейчас тема беговой подготовки, курсантам необходимо набегать определенный объем, им предстоит сдавать контрольный норматив 1 500 метров. Поэтому выбирается локация на свежем воздухе, здесь круг 1 километр, курсантам удобно выполнять задание по уже размеченному кругу.

Подъём в 6 утра. Как проходит курс молодого бойца в Академии МВД?-4

После того как новобранцы немного размяли конечности, самое время подкрепиться. После завтрака прямиком на занятия, за новыми знаниями. Молодым бойцам предстоит научиться многому: освоить тактико-специальную подготовку, общевоинские уставы, огневую и физическую подготовку, военную топографию и подготовку по связи. Курс проходит на базе следственно-экспертного факультета Академии МВД. Поступившие ребята – 17-18-летние юноши и девушки. Многие продолжают учебу после кадетского училища.

Подъём в 6 утра. Как проходит курс молодого бойца в Академии МВД?-7

Павел Юшкевич, курсант 1-го курса Академии МВД:
Я сюда поступил после кадетского училища, очень хотел сюда поступить. Сейчас я курсант первого курса административно-правовой деятельности. Самые интересные предметы – огневая подготовка, разборка и сборка автомата Калашникова, также тактические характеристики, все это мы уже проходили, подготовка была еще в кадетском, закалили себя до этого.

Подъём в 6 утра. Как проходит курс молодого бойца в Академии МВД?-10

Все курсанты сходятся во мнении: академия – одна большая семья, здесь все друг другу помогают, старшие курсы оказывают содействие младшим, передают умения и навыки. Нет понятия «дедовщина», есть понятие «воинское товарищество».

Подъём в 6 утра. Как проходит курс молодого бойца в Академии МВД?-13

Егор Кудравец, курсант 1-го курса Академии МВД:
Мне показалась профессия следователя интересной, поэтому я ее выбрал и поступил. Здесь дается самое лучшее профильное образование. С первого дня мы с ребятами уже познакомились, коллектив у нас дружный, все друг другу помогают. Время проходит незаметно и весело.

Подъём в 6 утра. Как проходит курс молодого бойца в Академии МВД?-16

На первом курсе академии среди 400 с лишним парней будут учиться 16 прекрасных девушек. Среди них Ангелина Фадеева. У нее самый высокий балл среди девушек на курсе – 321, факультет выбирала, что называется, по зову сердца.

Подъём в 6 утра. Как проходит курс молодого бойца в Академии МВД?-19

Ангелина Фадеева, курсант 1-го курса Академии МВД:
Я считаю, что это один из самых престижных вузов, здесь соблюдается дисциплина постоянно, мы развиваемся, становимся дисциплинированными и получаем юридическое образование. У меня дядя закончил тот же факультет, что и я (уголовно-исполнительный), пошла по стопам дяди.

Подъём в 6 утра. Как проходит курс молодого бойца в Академии МВД?-22

Дни здесь пролетают быстро, все расписано буквально по минутам. Но даже свое личное время курсанты стараются проводить с пользой: играют в шахматы, читают книги и учебную литературу.

Подъём в 6 утра. Как проходит курс молодого бойца в Академии МВД?-25

Данила Вареводский, подполковник милиции, начальник курса строевой части следственно-экспертного факультета Академии МВД:
Трудности традиционно одни и те же, но уровень их опасности уменьшается с каждым годом. Это вопросы адаптационного периода. Адаптация у всех происходит по-разному, что касается набора этого года, ребята поступили подготовленные. Они быстро прошли период адаптации и поняли, что такое режим дня, что такое подняться в 6 часов на зарядку, что такое отбой и что такое жизнь по распорядку дня в академии.

День молодых бойцов настолько насыщенный, что проблем со сном у них не бывает. Стоит опустить голову на подушку – и глаза закрываются сами. Учебный сбор продлится до 27 августа и завершится принятием присяги. После этого курсанты считаются официально зачисленными в главный милицейский вуз страны.

# Образование в Беларуси # общество # Наталья Леонюк # Павел Юшкевич # Егор Кудравец # Ангелина Фадеева # Данила Вареводский # Юлия Пашкевич # Фотофакт

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