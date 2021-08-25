Подъём в 6 утра. Как проходит курс молодого бойца в Академии МВД?

Есть один момент в жизни «абитуриента в погонах», когда он еще не курсант, присягу пока не принял, но уже и не гражданский. Это курс молодого бойца. Учебный сбор длится месяц. За это время новобранцы учатся шагать строевым и собирать автомат. Мы побывали в Академии МВД Беларуси и лично понаблюдали за распорядком дня молодых бойцов. Подъем в 6 утра не по будильнику, а по команде дежурного. Далее – пара минут на утренний туалет и прямиком на зарядку. Проходит она, как положено, на свежем воздухе в любую погоду.

Наталья Леонюк, преподаватель кафедры профессионально-прикладной физической подготовки Академии МВД:

Так как у нас сейчас тема беговой подготовки, курсантам необходимо набегать определенный объем, им предстоит сдавать контрольный норматив 1 500 метров. Поэтому выбирается локация на свежем воздухе, здесь круг 1 километр, курсантам удобно выполнять задание по уже размеченному кругу.

После того как новобранцы немного размяли конечности, самое время подкрепиться. После завтрака прямиком на занятия, за новыми знаниями. Молодым бойцам предстоит научиться многому: освоить тактико-специальную подготовку, общевоинские уставы, огневую и физическую подготовку, военную топографию и подготовку по связи. Курс проходит на базе следственно-экспертного факультета Академии МВД. Поступившие ребята – 17-18-летние юноши и девушки. Многие продолжают учебу после кадетского училища.

Павел Юшкевич, курсант 1-го курса Академии МВД:

Я сюда поступил после кадетского училища, очень хотел сюда поступить. Сейчас я курсант первого курса административно-правовой деятельности. Самые интересные предметы – огневая подготовка, разборка и сборка автомата Калашникова, также тактические характеристики, все это мы уже проходили, подготовка была еще в кадетском, закалили себя до этого.

Все курсанты сходятся во мнении: академия – одна большая семья, здесь все друг другу помогают, старшие курсы оказывают содействие младшим, передают умения и навыки. Нет понятия «дедовщина», есть понятие «воинское товарищество».

Егор Кудравец, курсант 1-го курса Академии МВД:

Мне показалась профессия следователя интересной, поэтому я ее выбрал и поступил. Здесь дается самое лучшее профильное образование. С первого дня мы с ребятами уже познакомились, коллектив у нас дружный, все друг другу помогают. Время проходит незаметно и весело.

На первом курсе академии среди 400 с лишним парней будут учиться 16 прекрасных девушек. Среди них Ангелина Фадеева. У нее самый высокий балл среди девушек на курсе – 321, факультет выбирала, что называется, по зову сердца.

Ангелина Фадеева, курсант 1-го курса Академии МВД:

Я считаю, что это один из самых престижных вузов, здесь соблюдается дисциплина постоянно, мы развиваемся, становимся дисциплинированными и получаем юридическое образование. У меня дядя закончил тот же факультет, что и я (уголовно-исполнительный), пошла по стопам дяди.

Дни здесь пролетают быстро, все расписано буквально по минутам. Но даже свое личное время курсанты стараются проводить с пользой: играют в шахматы, читают книги и учебную литературу.