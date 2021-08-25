Кого отправить в школу дешевле: первоклассника или старшеклассника? Собрали портфели и узнали цены

Осталось совсем немного – и закончатся летние каникулы. Вот-вот во всех школах прозвенят первые звонки и начнутся учебные будни. С каждым днем родители все больше проводят времени в магазинах, чтобы успеть собрать детей в школу.

Светлана Бородако, товаровед:

Сегодня в нашем универмаге представлено более 400 моделей рюкзаков ученических как для мальчиков, так и для девочек. Средний ценовой диапазон рюкзаков белорусского производства от 55 до 120 белорусских рублей. Импортные аналоги стоят несколько дороже. Мы вместе с продавцами позаботились о том, чтобы шопинг не удручал вас, а, наоборот, прошел быстро и приятно.

Оксана Журавская, продавец 5 разряда:

Не за горами учебный год, дети и родители активно готовятся к школе. Мы собрали список для первоклассника принадлежностей, которые необходимы. Итак, что же нужно приобрести первоклашкам, чтобы смело шагать на свой первый в жизни урок? Оксана Журавская:

Фломастеры, стоимостью примерно 2,50. Акварель стоимостью три рубля. Пластилин обычно берут в количестве двух штук. Также деткам нужно будет учиться писать, им нужны будут ручки, в количестве 10 штук, также карандаши.

При выборе ручек важно помнить: главное – удобство, красота вторична. Корпус должен быть не слишком толстым, но и не тонким. Желательно не предлагать малышу ручку-автомат – это будет его отвлекать. А если ваш ребенок левша, то лучше поискать ручку, адаптированную для письма левой рукой. Продолжим наш список принадлежностей. Оксана Журавская:

Математический набор с фигурами, стоимостью примерно восемь рублей. Картон для аппликаций, чтобы учились вырезать. Альбом стоимостью примерно три рубля. Доска для лепки. Веер с цифрами и буквами, гуашь, подставка для книг. Пенал, чтобы дети могли положить ручки, карандаши, фломастеры. Тетрадки в косую линейку, в узкую и в крупную клетку.

Мы подвели подсчеты и выяснили, за сколько можно собрать вашего малыша в школу. Оксана Журавская:

Вот мы собрали все необходимое для первоклассника, с учетом всех скидок в нашем универмаге вам обойдется данный портфель вместе с принадлежностями в среднем 100 рублей либо 150. Если вам не хочется заморачиваться, производители уже подготовили специальный набор. Он сэкономит не только ваше время, но и деньги.

Оксана Журавская:

Для тех, кому необходим более бюджетный вариант, у нас имеется в продаже набор для первоклассника стоимостью 26,50 рублей. На обратной стороне коробки есть подробный список содержимого, чтобы вы могли для себя решить: подходит вам такой вариант или лучше собрать индивидуальный набор. А в какую копеечку выльется поход по магазинам для родителей старшеклассников?