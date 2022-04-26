«Очевидно – эти земли мы не оставляем». Итоги совещания у Президента по пострадавшим от аварии на ЧАЭС регионам

Новости Беларуси. Время показало правильность решений о развитии пострадавших регионов. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 апреля, заслушивая доклад о преодолении последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чернобыльские вопросы Президент все эти годы контролирует лично. Задача не просто сохранить, но и в полной мере возродить зараженные уголки Беларуси стала настоящим государственным приоритетом.

Сейчас в стране реализуется шестая по счету программа по развитию пострадавших территорий. А это 21 район и 950 тысяч живущих там белорусов. Во главе угла – социальная поддержка, развитие экономики и инфраструктуры. О том, как продвигается работа по восстановлению территорий и когда Президент планирует традиционную командировку на юг страны, расскажем в сюжете.

Годовщину чернобыльской трагедии нельзя сухо назвать очередной. Техногенная катастрофа оставила след в судьбе белорусского народа на долгие годы вперед. Именно поэтому вопрос, как страна будет оправляться от радиационного шока, стал общенациональным приоритетом. В эти дни Александра Лукашенко привыкли встречать в пострадавших районах. В 2022 году планы в президентском графике сместились, но не изменились. «Нам там делать нечего». Почему Президент в этом году не поехал в чернобыльский регион на годовщину? Читайте здесь. Чернобыльская авария рассыпала радионуклиды по территории страны. Где-то незначительно, где-то критически. К счастью, за 36 лет площадь загрязнения сократилась вдвое. Сегодня в число наиболее пострадавших входит 21 район Могилевской, Гомельской и Брестской областей. К ним совершенно справедливо государство и лично Александр Лукашенко относится с особым вниманием.

А пока природа несговорчива, есть время обсудить, как продвигается работа по развитию пострадавших регионов. В реализации уже шестая по счету госпрограмма. На выполнение предыдущих пяти с 1990 года потрачено больше 19 миллиардов долларов. Конечно, не впустую. Чернобыльские земли постепенно восстанавливаются, оживают, даже приносят экономические плоды. Однако задач еще хватает. Их в своем кабинете Президент адресует ответственным должностным лицам. Лукашенко о пострадавших от взрыва ЧАЭС землях: нами были приняты правильные решения, что мы не бросили огромные территории. Читайте здесь. Социальные приоритеты чернобыльских регионов глава государства долгие годы ставит превыше всего. Люди, пострадавшие от катастрофы, должны быть защищены. Это и денежные компенсации, и льготы (к примеру, на питание школьникам), и оздоровление в санаториях. Текущая госпрограмма, рассчитанная на ближайшие пять лет, отражает это и в цифрах. Из 500 миллионов рублей, выделенных бюджетом, 65 % пошли на социальные нужды. Не менее принципиально белорусский лидер спрашивает с чиновников о результатах экономического развития регионов.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Буквально по каждому объекту, который запланирован в реализации программы, глава государства очень предметно с меня спрашивал, как реализованы эти средства. Для людей, которые там проживают, для руководства областей, которое управляет этими территориями, для нас, государственных чиновников, и, самое главное, для главы государства уже давным-давно очевидно – эти земли мы не оставляем, они вовлекаются в хозяйственный оборот. В том числе путем исследований на этих территориях, путем досконального изучения состояния заражения на этих территориях и возможности различного рода производственной деятельности.