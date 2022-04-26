Татьяна Рунец: на примерах дети смогут понять, насколько страшно война может искалечить жизнь

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики отметила, что дети должны знать историю Великой Отечественной войны: героическое прошлое не должно быть забыто. Сегодня в Беларуси насчитывается порядка 2 000 ветеранов, и это живые свидетели страшных событий 1940-х. С каждым годом их становится все меньше, но память о подвиге наших предков живет и спустя десятилетия.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очень важно говорить детям о том, что в то время жили обычные люди, такие же, как и они. И каждый из них мечтал о будущем: кто-то мечтал поступить в институт, кто-то – жениться, выйти замуж. Но война в один миг оборвала все их планы на жизнь. Я думаю, что именно на таких примерах дети смогут понять, насколько страшно война может вообще искалечить жизнь и поставить точку в твоих мечтах, в твоих каких-то ожиданиях.