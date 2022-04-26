Прошло уже 36 лет. Вспоминаем страшные события 1986-го и то, как трагедия на ЧАЭС коснулась Беларуси

Новости Беларуси. Помнить, чтобы не повторить. 36 лет прошло после одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Печальные события на Чернобыльской АЭС 26 апреля вспоминает весь мир.

В нашей стране это еще и общенациональный день скорби. Каждый пятый белорус пострадал от аварии. Памятные мероприятия проходят по всей республике. В Минске – традиционный митинг-реквием у памятных знаков «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы». Все подробности в нашем репортаже. Слово «Чернобыль» означает «полынь». Эта трава с запахом благородной горечи сплошь покрывает берега тихой реки Припять. Там же в 1970-х построили Чернобыльскую АЭС и городок энергетиков. 26 апреля 1986 года авария на атомной электростанции разделила жизни тысяч людей на «до» и «после».

Два взрыва на четвертом реакторе с разницей в две секунды. Огонь обрушил часть здания. Небо озарило зарево. Пошел желтый дождь, а в нем вся таблица Менделеева.

Примерно 70 % всех радиоактивных загрязнений европейской части страны досталось Беларуси, большая ее доля – этой области. Вскоре со всего Советского Союза в Припять потянулись самоотверженные герои. Авария на ЧАЭС так или иначе изменила жизни и судьбы миллионов человек. В Беларуси проживают более 70 тысяч ликвидаторов последствий ЧП. Ежегодно в этот день они собираются в столичном парке Дружбы народов, чтобы вспомнить погибших и отдать дань уважения всем причастным.

Без громких слов и лишнего пафоса. День памяти начался с панихиды по погибшим. К мемориалу возложили венки. Несколько мгновений – и памятник утопает в цветах. Белорусы чтут память своих предков и их подвиг. С каждым годом тех, кто принял на себя ударную дозу радиации, становится все меньше.

Александр Барсуков тоже помнит горький вкус Чернобыля. Он нес службу на оцепленной территории. «Враг невидимый, его визуально не ощущаешь». Чем поделился Александр Барсуков в годовщину аварии на ЧАЭС, читайте здесь. Экономические последствия катастрофы для Беларуси тоже были разрушительными. Еще в те годы называли цифру почти в 300 миллиардов долларов. Под радиоактивным куполом тогда оказалось 200 тысяч квадратных километров. А это почти 4 000 городов, сел и деревень. Четверть из них исчезла с лица земли навсегда. Сегодня в нашей стране реализуется шестая госпрограмма по преодолению последствий ядерной катастрофы.